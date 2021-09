Logement : Toutes les aides d’Action Logement pour les jeunes actifs et les étudiants …

Étudiants et futurs étudiants, les demandes de bourse et de logement, c'est maintenant !

Action Logement met à disposition des jeunes des aides pérennes ou ponctuelles destinées à favoriser et à simplifier leur accès au logement. Le point sur ces dernières …

Débutant leur vie professionnelle ou en formation, les moins de trente ans peuvent bénéficier, selon leur situation, de la garantie Visale, du Mobili Jeune, de l’aide Mon Job, Mon Logement ou d’hébergement en résidences collectives.

Pour le groupe paritaire, l’accompagnement des jeunes est une priorité qui s’inscrit dans sa mission d’utilité sociale. Le succès de la garantie Visale qui a déjà bénéficié à plus de 500 000 personnes témoigne de l’importance de ces dispositifs.

La garantie Visale

Totalement gratuite, Visale® est une garantie locative qui remplace la caution parentale pour les jeunes qui signent un bail pour un logement individuel ou une structure collective (*). C’est un dispositif 100% numérique pour le locataire qui a déjà bénéficié à plus de 500 000 personnes (90% des bénéficiaires ont moins de trente ans).

L’aide Mon Job, Mon Logement

L’aide Mon Job, Mon Logement de 1 000€ est destinée à ceux qui entrent dans l’emploi, qui gagnent jusqu’à 1,5 SMIC et déménagent, notamment pour se rapprocher de leur lieu de travail (*).

L’aide Mobili Jeune

L’aide Mobili-Jeune® est une subvention permettant de prendre en charge une partie du loyer (entre 10 € et 100 € maximum) chaque mois et pendant un an. Elle s’adresse aux jeunes de moins de 30 ans (*), en formation en alternance (sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) au sein d’une entreprise du secteur privé non agricole.

L’avance Loca-Pass

L’Avance Loca-Pass® est une avance sans frais, ouverte notamment aux moins de 30 ans en formation professionnelle (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et aux étudiants salariés (*) ou titulaires d’une bourse d’Etat. Elle permet de financer le dépôt de garantie au moment de la signature du bail et est remboursable en 25 mois à taux zéro.

Des résidences pour étudiants ou jeunes actifs

Les filiales immobilières du Groupe détiennent près de 60 000 places en structures d’hébergement collectif destinées au logement des jeunes en formation et aux jeunes actifs.

(*) Voir les conditions d’obtention sur actionlogement.fr