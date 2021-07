Comment bénéficier de la nouvelle aide d’Action Logement, « Mon Job, Mon Logement ! », de 1 000 € ?

Logement étudiant : Compter 344 € pour louer un studio Saint-Etienne et 855 € à Paris !

Vous entrez sur le marché du travail ? Vous renouez avec l’emploi ? Depuis le 12 juillet, Action Logement délivre à une nouvelle aide, « Mon Job, Mon Logement ! », d’un montant forfaitaire de 1 000 €. Comment la décrocher ? Explications…

Une aide de 1 000 € pour l’installation des actifs

Pour accompagner les actifs, en particulier ceux qui entrent sur le marché du travail et ceux qui renouent avec l’emploi, Action Logement délivre à partir du 12 juillet une nouvelle aide, « Mon Job, Mon Logement ! » d’un montant forfaitaire de 1 000 €. Elle a pour objectif de contribuer à leur permettre de trouver un logement. Le groupe paritaire entend ainsi soutenir les salariés et en particulier les plus jeunes, souvent confrontés à des difficultés financières pour accéder à un domicile près de leur emploi

Un dispositif pour ceux qui entrent dans l’emploi

Il concerne les salariés de moins de 25 ans travaillant dans des entreprises privées ou agricoles

Ils doivent avoir un revenu compris entre 30 et 100 % du SMIC

Ils doivent avoir signé leur contrat de travail depuis moins de 6 mois

Ils doivent disposer d’un bail depuis moins de 3 mois

Un dispositif qui s’applique aussi à ceux qui renouent avec l’emploi ou changent d’emploi

Pour les salariés, sans condition d’âge, qui démarrent une activité (premier emploi ou alternance ou reprise d’ un emploi après une période de chomage) et dont le revenu est inférieur à 1,5 SMIC. Ils doivent disposer d’un bail depuis moins de 3 mois

Pour les salariés des entreprises en formation et dont le revenu est inférieur à 1,5 SMIC. Ils doivent disposer d’un bail depuis moins de 3 mois.

Un dispositif qui soutient ceux qui se rapprochent de leur lieu de travail

Pour les salariés qui en déménageant se rapprochent de leur lieu de travail et réduisent leur temps de trajet en voiture à moins de 30 minutes ou utilisent dorénavant les transports en commun et dont le revenu est inférieur à 1,5 SMIC. Ils doivent disposer d’un bail depuis moins de 3 mois.

Pour bénéficier de l’aide, rendez-vous sur actionlogement.fr

L’aide « Mon job, Mon Logement » a été proposée dans le cadre du plan de reprise, présenté en février dernier pour soutenir la relance économique et renforcer l’accompagnement des salariés fragilisés par la crise. Elle est une réponse forte aux enjeux actuels et s’inscrit avec détermination dans la mission d’utilité sociale du groupe.