« Lodgis fait appel à la solidarité de ses propriétaires pour soutenir le personnel soignant », Alexis Alban

Pour soutenir le personnel soignant, Lodgis a fait appel à la générosité de ses propriétaires en leur proposant de prêter gracieusement leur logement meublé vacant. En 24 heures, dune cinquantaine ont répondu présent !

Alors que la France est touchée par l’épidémie de Coronavirus depuis plusieurs semaines, le personnel soignant français se bat pour soigner les malades et sauver des vies. Mobilisé, il fait aussi face à des conditions de vie et de travail compliquées : longs trajets pour se rendre sur leur lieu de travail, crainte de contaminer leur famille.

Une opération: “Un logement pour un soignant”

Pour les soutenir, Lodgis, leader de la location meublée en Ile-de-France, a fait appel à la générosité de ses propriétaires en leur proposant de prêter gracieusement leur logement meublé vacant aux soignants pendant un mois. En 24 heures, déjà plus d’une cinquantaine ont répondu présent pour participer à l’opération “Un logement pour un soignant”.

Lodgis centralise les besoins d’hébergement du personnel médical

Le principe est simple : les propriétaires de biens meublés disponibles peuvent contacter Lodgis pour les mettre gratuitement à disposition des soignants. Lodgis, en lien direct avec l’APHP, qui centralise les besoins d’hébergement du personnel médical de hôpitaux parisiens, met en relation le futur occupant bénéficiaire avec le propriétaire.

Il s’agit d’un prêt de logement totalement gratuit : aucune rétribution financière pour le propriétaire n’est prévue. Aucune rétribution financière pour Lodgis non plus qui prend par ailleurs à sa charge l’assurance locataire de l’occupant et se charge d’établir un bail d’un mois à 0€ charges comprises.

En 24 heures, déjà plus d’une cinquantaine de biens peuvent d’ores et déjà être prêtés

“En tant qu’entreprise citoyenne, nous souhaitions apporter notre aide au personnel soignant dans cette période bouleversée que nous traversons. Nos propriétaires font preuve d’une grande générosité en se mobilisant et en répondant présent à cet engagement solidaire. Nous espérons doubler, voire tripler dans les prochains jours le nombre de logements à prêter”, explique Alexis Alban, directeur général adjoint de Lodgis.