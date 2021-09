Henri Pagnon (Proprioo) : « Les clients finalement, ils veulent du service, pas des prix cassés »

Mon Podcast Immo reçoit Henri Pagnon, cofondateur de la « nouvelle agence immobilière » Propioo au micro d’Ariane Artinian.

Henri Pagnon, cofondateur et CEO de Proprioo est l’invité de Mon Podcast Immo. Au micro d’Ariane Artinian. Il présente sa stratégie et évoque le virage de « la nouvelle agence immobilière ». Finis les honoraires à prix cassés, Proprioo fait peau neuve et mise sur un service immobilier d’excellence et accélère son déeloppement. Son leitmotiv ? Le respect, des collaborateurs, des agents immobiliers, des acquéreurs et des vendeurs. Ecoutez Henri Pagnon, il explique sans tabou l’évolution du modèle économique et de la marque Proprioo.

