Hugo Meunier (Merci Raymond) : « Du vert pour reconnecter les citadins à la nature »

Hugo Meunier, cofondateur de Merci Raymond est l’invité de Mon Podcast Immo.

Merci Raymond est une startup française éco-responsable rassemblant jardiniers et créatifs déterminés à redonner place au végétal dans le milieu urbain en rendant les villes plus vertes et plus gourmandes et en incitant les citadins à prendre part à la révolution verte. L’entreprise s’est donné pour mission de « reconnecter les citadins à la nature ».

Hugo Meunier, son co-fondateur, présente au micro Mon Podcast Immo de Fred Haffner la nouvelle ferme urbaine de Chatenay-Malabry (92) et détaille les réalisations de son entreprise dans le secteur de l’immobilier.

