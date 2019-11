Hugo Baillet : « Coldwell Banker est désormais le numéro 2 de l’immobilier de luxe en France ! »

Conversation de Salon avec Hugo Baillet, directeur marketing du réseau immobilier Coldwell Banker France et Monaco à l’occasion du salon RENT.

La marque la plus ancienne de l’immobilier de luxe, Coldwell Banker, créée au début du siècle dernier aux Etats-Unis s’offre une cure de jeunesse avec un nouveau logo. Son directeur marketing et communication Hugo Baillet, revient sur la nouvelle identité de l’enseigne immobilière numéro 2 de l’immobilier de luxe en France. Et livre ses objectifs : devenir numéro 1 d’ici 2023 avec 70 agences sur l’ensemble du territoire.