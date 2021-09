Teddy Riner et Philippe Journo entrent au capital des Agences de Papa

J’aime les défis et je soutiens l’entrepreneuriat. Voilà deux ingrédients que j’ai retrouvé dans le projet des Agences de Papa. L’audace de ce projet et sa dimension sociale m’ont, tout de suite, séduit car ce sont des valeurs qui me sont chères. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté d’être leur ambassadeur. Après avoir mis mon image au service de la marque, j’ai souhaité m’investir davantage et je suis heureux d’apporter mon soutien en tant que nouvel actionnaire.

Les Agences de Papa comptent de nouveaux actionnaires dans leur capital, parmi lesquels Philippe Journo, l’un des principaux entrepreneurs européens dans le secteur de l’Immobilier, et Teddy Riner, le judoka le plus titré de l’histoire, déjà ambassadeur de la marque.

« J’aime les défis et je soutiens l’entrepreneuriat. Voilà deux ingrédients que j’ai retrouvé dans le projet des Agences de Papa, commente Teddy Riner. L’audace de ce projet et sa dimension sociale m’ont, tout de suite, séduit car ce sont des valeurs qui me sont chères. C’est la raison pour laquelle j’ai accepté d’être leur ambassadeur. Après avoir mis mon image au service de la marque, j’ai souhaité m’investir davantage et je suis heureux d’apporter mon soutien en tant que nouvel actionnaire.»

« Je suis content de rejoindre cette aventure. Frédéric et Nicolas sont supers et ils vont révolutionner le métier des agences immobilières », assure Philippe Journo, Président-Fondateur de la Compagnie de Phalsbourg.

« Nous sommes heureux de rallier 35 nouveaux investisseurs stratégiques. L’expérience immobilière de Philipe Journo s’associe parfaitement avec la volonté de Teddy Riner de faciliter l’accès à un logement pour tous. Les fonds levés vont permettre aux Agences de Papa d’accélérer sa croissance et d’atteindre ses objectifs », Nicolas Fratini et Fréderic Ibanez, cofondateurs des Agences de papa.

Situation financière renforcée pour poursuivre le plan de développement

La société utilisera prioritairement ces ressources pour accompagner le lancement de sa nouvelle offre de Location « Papa Loc’ », ainsi que pour le déploiement de services additionnels destinés à améliorer le parcours de ses clients.

Pour cela, la société mise sur le recrutement de nouveaux talents, tous experts dans leur domaine de compétence pour accroître ses performances et sa croissance. A l’image des mois passés, ces fonds permettront aussi de poursuivre la stratégie de communication multicanal d’ampleur auprès du grand public pour continuer d’asseoir sa notoriété.

En vertu des autorisations conférées respectivement par les résolutions de l’assemblée générale du 26 mars 2021 et la 4 e résolution de l’assemblée générale mixte du 17 mai 2021, le Conseil d’Administration a décidé de procédé à une double augmentation de capital d’un montant total, prime d’émission incluse, de 6 465 564 euros, par l’émission de 10 095 128 actions nouvelles provenant en partie de l’exercice de BSA par certains actionnaires historiques de la société qui ont apporté leur compte courants, et en partie par placement privé auprès d’un cercle restreint de 35 investisseurs, conformément à l’article L.411.2 du Code Monétaire et Financier.

Les actions émises représentent au total 16,24% du capital et des droits de vote de la société. Ainsi, un actionnaire qui détenait 1% du capital de la société déteindra 0,84% à l’issue de ces opérations. Ces actions ont fait l’objet d’une demande d’admission sur le marché́Access+ d’Euronext Paris.