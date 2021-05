Les Papas vendeurs et leur ami Teddy Rinner

L'Equipe immobilière : meilleure agence DROM COM (Réunion)

Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini, cofondateurs des Agences de Papa sont les invités de Mon Podcast Immo.

C’est en discutant à la sortie de l’école maternelle de leurs enfants que Frédéric Ibanez et Nicolas Fratini ont eu l’idée de lancer leur agence immobilière digitale. Les fondateurs des Agences de Papa racontent leur start up, leur rencontre avec leur parrain, le judoka Teddy Rinner, et leur stratégie – des honoraires fixes de 2 000 euros, au micro de Mon Podcast Immo.

Mon Podcast Immo est un podcast quotidien et indépendant, produit par MySweetImmo.com. Pour le soutenir, abonnez-vous et laissez des étoiles ou des commentaires sur votre plate-forme de podcast préférée.