Claire Berni transforme l’atelier de son arrière-grand-père en une maison d’hôtes très parisienne

Eddy Mitchell et Mathieu Amalric, père et fils dans "L'agent immobilier"

Chez Pépé Merle, situé au 131 rue du Chemin Vert, dans le 11e à Paris, n’est pas n’importe quelle maison… C’est à l’origine, la maison de l’arrière-grand-père de Claire Berni, Marcel Merle mais aussi celle de Marthe Merle qui était les propriétaires de cette maison.

Marcel était ouvrier chaudronnier installé dans le 20e arrondissement de Paris proche du cimetière Père Lachaise avec sa femme Marthe et ses deux filles Simone et Paulette.

Il acheta l’usine VALDO, située au 127-129-131 rue du Chemin Vert, dans le 11e arrondissement, pour y installer son nouvel atelier de chaudronnerie. Celle-ci fonctionnera jusqu’en 1986 où y seront fabriqués des frigidaires, ballons d’eau chaude et de multiples autres produits nécessaires au confort de l’après-guerre.

Après 1986, ce bâtiment industriel fut transformé par Paulette Merle et son mari Bernard Gisi en garage de réparation de voitures avec service de parking et ce jusqu’en 2006. Aujourd’hui, il reste une partie du garage au rez-de-chaussée du 131, le bâtiment de façade est le seul vestige restant de l’histoire de la famille, plus rien ne rappelle le passé industriel de l’immeuble.

Une ambassadrice de Paris

Claire Berni intègre l’immeuble du 131 en tant que locataire en 2004. Consciente qu’elle ne pourrait pas garder ce bien par elle-même en tant que particulier, lui germe alors l’idée d’exploiter ce bien et de le transformer en bed and breakfast.

Il lui faudra presque 10 ans pour casser l’indivision familiale, séparer les appartements et faire les travaux tout en continuant son activité professionnelle de loueur.

Ce projet, Claire le porte comme une évidence car c’est une activité indépendante qui lui permet de conjuguer filiation, famille et passions. Avide de culture (arts déco, musique, cinéma, histoire), et amoureuse de Paris et de ce que la capitale propose, Claire Berni, s’y sent à sa place et se voit comme une réelle ambassadrice de sa ville.

Quatre chambres à la décoration pointue et soignée

Chez Pépé Merle est aujourd’hui une maison d’hôtes, authentique bed and breakfast parisien, située en plein cœur du 11e arrondissement de Paris, proche du cimetière Père Lachaise mais aussi de la place de la Bastille, de la place République, de Ménilmontant ou bien encore du quartier du Marais.

Cet immeuble historique familial compte quatre chambres confortables à la décoration pointue et soignée. Une attention particulière est portée à chaque chambre en commençant par leur nom : Grand Palais, Ménilmontant, Oberkampf et Saint-Michel, lieux mythiques et touristiques du centre parisien.

Chaque chambre possède sa propre ambiance de décoration et son propre code couleur et ont toutes une vue sur la rue du Chemin Vert.

La chambre Grand Palais d’une surface de 16,5 m² est la chambre luxueuse et élégante de la maison avec une ambiance couture et des matières noble aux couleurs foncées.

La chambre Ménilmontant d’une surface de 16 m² met en lumière le quartier voisin, populaire et ouvrier de Paris. C’est l’esprit village qui est représenté dans la décoration de cette chambre.

L’art de recevoir à la Française

Claire Berni propose de vivre Paris comme un parisien(e). Elle se fait guide pour faire d’un séjour un voyage unique et personnalisé à la hauteur de toutes les envies et de toutes les expériences. Un week-end en amoureux ? Visiter Versailles ou le domaine de Chantilly ? Où trouver le meilleur croissant de la ville ou les boutiques mode vintage de Paris ?