Proptech : Nomad Homes lève 20 millions de dollars

La start up Nomad Homes lève 20 millions de dollars pour révolutionner

l’expérience d’achat immobilier en Europe, au Moyen-Orient et en

Afrique.

20 millions pour remettre l’acquéreur au centre du processus d’achat immobilier

Nomad Homes, startup immobilière qui vise à transformer l’expérience d’achat en remettant l’acquéreur au centre du processus et en combinant une technologie puissante à un service exclusivement dédié aux acheteurs, effectue une levée de fonds en série A de 20 millions de dollars co-menée par 01 Advisors – fonds d’investissement co-fondé par d’anciens dirigeants de Twitter, Dick Costolo et Adam Bain, ainsi que The Spruce House Partnership, fond d’investissements public et privé basé à New York City. Partech, leader français du capital-risque, HighSage Ventures, Goodwater Capital, Abstract Ventures, Class 5 Global, Precursor Ventures et Alta Park Capital ont également participé au tour de table.



Les autres partenaires financiers incluent des investisseurs de premier plan spécialisés dans la Proptech tels que Spencer Rascoff, co-fondateur de Zillow, Eric Wu, co-fondateur et CEO d’Opendoor, Tushar Garg, cofondateur et CEO de FlyHomes ainsi que Cyril Berdugo et Tom Petit, les cofondateurs de Landis, Saurabh Gupta, Global Partner chez DST et David Snider, l’ancien COO/CFO de Compass.

La mission de Nomad Homes ? Donner le pouvoir aux acquéreurs



Fondée en 2020 par Helen Chen, Dan Piehler et Damien Drap, Nomad Homes a été créé avec la volonté de résoudre le problème complexe de l’achat de propriété. L’entreprise est présente à Paris et Dubaï et continue de se déployer sur les marchés clés en Europe et au Moyen-Orient. Elle compte déjà 30 collaborateurs.



L’expérience collective des cofondateurs chez Blackstone, Addepar et Uber leur a permis de comprendre comment concevoir une approche centrée sur l’acheteur. Helen Chen a quitté le MBA de Stanford pour fonder une équipe chargée de redonner le pouvoir aux acheteurs immobiliers dans toute la région. Nomad Homes est le seul service immobilier complet qui apporte une expérience personnalisée de l’achat immobilier et qui leur permet de trouver en toute confiance le bien qui leur correspond vraiment.



Nomad Homes associe la technologie à une expérience inégalée, ce qui se traduit par un processus d’achat simplifié et surtout personnalisé, de la recherche à la signature, en passant par le financement. Le tout au sein de la même plateforme. « Nomad Homes a construit une plateforme qui redéfinit l’avenir de l’immobilier dans toute la région EMEA », déclare Dick Costolo, Managing Partners de 01 Advisors.

Le marché immobilier en Europe et au Moyen Orient ? 20 000 milliards de dollars

« Ce que l’équipe a construit augmente la liquidité du marché et simplifie l’expérience d’achat. Nous avons investi aux Etats-Unis dans des entreprises de ce type qui changent la donne dans leur domaine et sommes ravis de nous associer aux fondateurs de Nomad Homes et à toute leur équipe en croissance rapide.” conclut-il.



L’immobilier d’Europe et du Moyen-Orient représente un marché de 20 000 milliards de dollars. Acheter un bien immobilier est une décision personnelle et financière structurante or, l’acheteur est souvent seul dans ce processus immobilier, sans personne pour l’aider tout au long de son parcours. De nombreux obstacles viennent compliquer la démarche, comme par exemple les annonces redondantes sur différents sites et à différents prix, les informations partielles, les visites multiples, la signature du compromis ou encore l’obtention du prêt bancaire.



« Nous nous sommes donné pour mission de simplifier la décision personnelle et financière la plus importante d’une vie. Nous pensons que la combinaison de la technologie et de l’expérience client personnalisée permet à nos clients d’acheter leur maison en toute confiance. Une grande partie de cette confiance vient du MLS que Nomad créé, qui fournit aux acheteurs les données et la transparence nécessaires pour prendre cette décision. Nous sommes comme un Zillow transactionnel, mais dans la région EMEA », déclare Helen Chen, PDG de Nomad.

Cap sur l’Europe du Sud

Nomad Homes utilisera ce nouveau financement pour accélérer son expansion dans la région EMEA, en particulier en Europe du Sud. L’entreprise continuera à investir massivement dans sa technologie et à proposer des produits et services supplémentaires pour offrir un panel unique de services pour tout ce qui concerne le logement. « Nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de continuer à investir dans de nouveaux produits fintech et des outils d’estimation afin de rationaliser davantage le parcours d’achat de nos clients », ajoute Dan Piehler, CPO de Nomad.



“Nous sommes ravis de nous associer à Nomad Homes. Nous avons déjà perçu l’importance de numériser de grandes industries hors ligne, et nous pensons que la même opportunité existe dans l’immobilier résidentiel. Nous connaissons Helen Chen depuis des années et sommes convaincus que Nomad Homes a la meilleure équipe pour tirer parti de cette opportunité dans toute la région EMEA », déclare Zachary Sternberg, associé général de The Spruce House Partnership.



Malgré un lancement en 2020 en plein milieu de la pandémie de la COVID-19, l’entreprise s’est implantée dans un deuxième pays en moins d’un an. La croissance s’est accélérée en 2021, avec des volumes de transactions multipliés par plus de 16 au cours du premier semestre. « Nous utilisons la même méthodologie que celle que nous avons utilisée chez Uber, pour accélérer le lancement et le déploiement sur les marchés », déclare Damien Drap, COO et co-fondateur de Nomad.