Combien coûte (vraiment) un logement neuf dans les grandes villes françaises ?

Grenoble en tête des villes les plus attractives pour trouver un job et un logement !

Immobilier et DPE : Le classement villes où l'étiquette énergétique (dé)valorise le plus le prix de votre logement

Personnalisable, peu gourmand en énergie, sans travaux à prévoir, assorti de frais de notaire réduits, bénéficiant de solides garanties… rien d’étonnant à ce que l’immobilier neuf ait la cote auprès des Français. Mais quels sont les prix dans le neuf ?

« Selon l’Observatoire du Moral Immobilier SeLoger, la majorité (63%) des acquéreurs qui envisagent d’acheter un bien dans le neuf – ou qui n’ont pas encore pris de décision entre neuf et ancien – envisagent de consacrer moins de 300 000 € à l’achat de ce logement », explique Séverine Amate, Porte-parole du Groupe SeLoger.

Plus de 13 400 €/m² pour un bien neuf à Paris

Sans réelle surprise, il ressort de l’analyse des chiffres collectés que c’est à Paris que le prix de l’immobilier neuf est le plus élevé. Boostés par la rareté du foncier parisien, les prix des logements neufs s’envolent dans la capitale. Jugez plutôt, ils accusent 9 % de hausse sur 1 an pour atteindre 13 425 €/m². Quant aux prix moyens, ils vont de 390 977 €, en moyenne, pour l’achat d’un studio neuf dans la Ville-Lumière à 1 506 454 € pour un quatre-pièces en passant par 574 316 € pour un T2 et 1 015 360 € pour un T3. Toutes choses étant égales, par ailleurs, au niveau national, le prix moyen du mètre carré dans le neuf affiche 4 900 € au terme de 4 % de hausse annuelle.

Boulogne-Billancourt plus chère que Lyon !

Affichant 12 229 € du m² pour un logement neuf, Boulogne-Billancourt occupe la deuxième place de notre classement. Celle que l’on surnomme affectueusement Boulbi devance ainsi Lyon où les prix au mètre carré dans le neuf se limitent à 6 677 €. Quant à Marseille, la troisième ville française la plus peuplée, l’analyse de nos données révèle qu’elle ne pointe qu’à la 14e place du classement. Dans la cité phocéenne, devenir propriétaire d’un bien immobilier neuf coûte, en moyenne, 4 759 € du m². Enfin, si vous envisagez de faire l’acquisition d’un logement neuf à Nice (que Lyon coiffe au poteau et prive de la médaille de bronze !), sachez qu’il vous faudra débourser aux alentours de 6 120 € du m².

Près de 6 000 € du m² dans le neuf aixois !

Acheter un logement neuf à Aix-en-Provence coûte, en moyenne, 5 939 € du m². Dans le neuf, le prix au mètre carré dépasse également les 5 000 € à Annecy (5 859 €), à Rennes (5 413 €), à Montreuil (5 348 €), à Villeurbanne (5 250 €) et à Montpellier (5 192 €). Mais si le prix d’un logement neuf tend à être plus élevé (de 15 à 20 % en moyenne) que celui d’un logement ancien, ce surcoût non seulement se justifie mais aussi se compense par les avantages dont le neuf permet de profiter : un logement personnalisable, des frais de notaire réduits, des équipements (ascenseur, terrasse, parking), des frais énergétiques et d’entretien peu élevés, une bonne isolation tant thermique que phonique, une exonération de taxe foncière, de solides garanties, etc.

Plus de 5 000 € du m² à Bordeaux !

Profitant à plein de l’attractivité de l’arc atlantique et du coup de projecteur que leur a incontestablement conféré la crise sanitaire, les villes de l’Ouest enregistrent des hausses de prix considérables : Brest (+ 8 % sur 1 an / 3 775 € du m²), Rennes (+ 8 % sur 1 an / 5 413 € du m²), Nantes (+ 3 % sur 1 an / 5 080 € du m²) ou encore Bordeaux (+ 2 % sur 1 an / 5 006 € du m²). Il est à noter que Toulouse dont la vitalité économique a quelque peu été érodée par la crise du Covid accuse un léger retrait (- 1 % sur 1 an) du prix de son immobilier neuf (4 452 €/m²).

Le top 10 des villes où les logements neufs coûtent le plus cher

Paris (13 425 €/m²) Boulogne-Billancourt (12 229 €/m²) Lyon (6 677 €/m²) Nice (6 120 €/m²) Aix-en-Provence (5 939 €/m²) Annecy (5 859 €/m²) Rennes (5 413 €/m²) Montreuil (5 348 €/m²) Villeurbanne (5 250 €/m²) Montpellier (5 192 €/m²)