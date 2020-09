Immobilier et DPE : Le classement villes où l’étiquette énergétique (dé)valorise le plus le prix de votre logement

Grenoble en tête des villes les plus attractives pour trouver un job et un logement !

Le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) a t-il réellement un impact sur les prix immobiliers en France ? Peut-on parler de valeur verte pour les logements disposant d’une bonne performance énergétique ? Elèments de réponse avec une étude réalisée par SeLoger.

À Saint-Étienne, Perpignan, Strasbourg… La « valeur verte » est bien réelle !

Afin de déterminer si une étiquette énergie attestant des bonnes performances énergétiques et environnementales d’un logement pouvait permettre d’en augmenter le prix et pour en connaître sa plus-value, SeLoger a comparé les prix au mètre carré d’un bien immobilier classé « A » (moins de 50 kWh par mètre carré par an) avec ceux d’un autre classé « E » (entre 231 et 330 kWh/m²/an). Ont été exclus de l’étude les logements classés F et G, ces fameuses passoires thermiques dont nous souhaitons que leur espèce soit en voie de disparition…

Les résultats de l’enquête nous apprennent qu’à Saint-Étienne, un logement énergétiquement vertueux coûte 68 % plus cher qu’un logement classé E. De même, à Perpignan, un bien immobilier étiqueté A se monnaye aux alentours de 2 630 €/m² mais voit son prix tomber à 1 652 €/m² s’il s’est vu attribuer un E… À Strasbourg, l’écart de prix entre un bien classé A (4 470 €/m²) et un logement classé E (2 85 1€/m²) atteint 56 % !

« Il y a encore quelques années, il pouvait nous arriver de vendre des produits qui n’étaient équipés d’aucun chauffage et dont l’isolation laissait à désirer. Ces biens étaient alors entièrement rénovés : pose de fenêtres, isolation, etc. Ce n’est donc pas uniquement parce qu’un logement passe d’un DPE « E » à un DPE « A » que son prix au mètre carré augmente mais plutôt parce qu’il a été entièrement refait», explique Hubert Guignand du Cabinet Humbert, agence spécialisée dans les locations et les ventes immobilières à Saint-Étienne.

Parmi les autres villes où vous paierez (beaucoup !) plus cher un logement s’il est performant énergétiquement, on retrouve Mulhouse, Toulon, Nîmes, Villeurbanne, Le Mans, Le Havre, Besançon, Lyon, Toulouse et Boulogne-Billancourt avec des écarts de prix qui varient entre 51 % et 10 %.

Bon à savoir : À compter du 1er juillet 2021, le locataire ou l’acquéreur d’un logement pourra se retourner contre le diagnostiqueur s’il constate un écart significatif entre les performances réelles et les évaluations du DPE mentionnées lors de la prise à bail ou de l’acquisition du bien.

À Paris, la « valeur verte » du DPE peut mieux faire…

Si, dans certaines villes, la valeur verte contribue à booster l’attractivité (et le prix !) d’un logement, dans d’autres, le gain financier dont les bonnes performances énergétiques d’un logement permettent de profiter, est encore relativement faible.

L’écart de prix entre un bien dont la consommation en énergie, les capacités d’isolation thermique et l’impact environnemental lui valent un A au classement Diagnostic de Performance Energétique (DPE) et un autre qui devrait se contenter d’un E, oscille entre 9 % à Argenteuil à 1,6 % à Paris en passant par 4,9 % à Reims et 2,8 % à Annecy.

Il est à noter que dans une ville dont le marché immobilier est tendu, comme c’est le cas dans la capitale, la raréfaction de l’offre et la force de la demande font que la valeur verte demeure marginale. Alors, même si son score énergétique laisse à désirer, un logement trouvera preneur et bien souvent au prix affiché ! En clair, pour le moment, la valeur verte est inversement proportionnelle à la tension immobilière…

Ces villes où un logement énergivore coûte plus cher qu’un bien classé A au DPE !

Contre toute attente, certaines villes de France, ont une valeur verte qui pourrait n’être rien d’autre qu’une légende urbaine… À Bordeaux, les données que SeLoger a récoltées indiquent que le prix au mètre carré bordelais d’un logement classé A se limite à 4 529 € mais que celui d’une habitation classée E atteint 4 907 € du mètre carré ! Dans la préfecture de la Gironde, un logement énergivore coûte ainsi presque 4 % de plus qu’un autre, pourtant plus vertueux.

À Angers et à Caen, un logement étiqueté E coûte respectivement 10 et 12 % plus cher qu’un autre, classé A et à Rennes, l’écart de prix atteint 26 %.

Aussi choquante puisse-t-elle sembler, cette différence de prix – au profit des logements énergivores – peut s’expliquer par le fait que les logements qui consomment le plus sont, bien souvent, ceux qui sont les plus mal isolés et dont le système de chauffage est le moins performant.

Vous l’aurez compris, il s’agit de l’immobilier ancien, voire très ancien. Or, ces immeubles se trouvent généralement en centre-ville, dans le cœur historique et c’est précisément dans l’hyper-centre que sont relevés les prix de vente les plus élevés…

Profitez des aides à la rénovation !

Faire procéder à la rénovation énergétique de votre logement vous permettra de réduire votre facture d’énergie et de gagner en confort et en qualité de vie, mais aussi de booster son prix de vente.

Comme nous l’évoquions, dans certaines villes, la valeur verte (la plus-value que de bonnes performances énergétiques, thermiques et environnementales procurent à un bien) peut être avantageuse !

À Saint-Étienne, un logement classé A se vend 68 % plus cher qu’un autre qui, tout en présentant des caractéristiques équivalentes, n’aurait décroché qu’un E…

Voici les aides dont vous pouvez bénéficier :

MaPrimeRénov’.

Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE).

Éco-prêt à taux zéro.

Programme « Habiter Mieux » de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah).

Chèque énergie.

Exonération de la taxe foncière.

TVA à taux réduit.

Certificats d’économie d’énergie (dispositif CEE).

Aides de votre caisse de retraite.

Dispositif de défiscalisation Denormandie.

Aides des collectivités locales.

Prêts visant à améliorer l’habitat (Action Logement, sur le LDD, des distributeurs d’énergie, d’accession sociale…).

Méthodologie : Pour réaliser l'enquête et tenter de quantifier la valeur verte, SeLoger a comparé les prix de vente des logements classés A avec ceux des logements classés E dans les villes françaises de plus de 100 000 habitants.