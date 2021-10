Location : Cautioneo met en place une GLI 100% digitale pour les clients des agences immobilières

Réseaux de mandataires et agences immobilières, même combat !

La proptech Cautioneo étend son offre de cautions aux agences immobilières en leur permettant de proposer la 1ère garantie de loyers impayés (GLI) 100% digitale à tous leurs propriétaires.

70% des propriétaires anticipent une hausse du nombre d’impayés de loyer, selon une étude Harris Interactive. Le taux de retards de paiement de plus d’un mois a en effet déjà doublé depuis juin 2020 en France, passant de moins de 1 % à près de 2 %. De fait, 57% des locataires ont déclaré avoir été confrontés à des difficultés pour payer leur loyer depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020. Cette situation, ainsi que la fin à venir des aides de l’Etat, soulève la question de la sécurisation des revenus locatifs des propriétaires. Or, si selon une étude Odealim, 88% d’entre eux jugent utiles les assurances contre les impayés de loyers, seuls 20% en ont souscrit une à ce jour.

Une offre pour les clients des agences immobilières

Cautioneo a donc développé un dispositif complet et dématérialisé pour permettre aux agences d’assurer les propriétaires : la proptech a en effet étendu son offre de cautions aux agences immobilières en leur permettant de proposer la 1ère garantie de loyers impayés (GLI) 100% digitale. Disponible entièrement en ligne, cette assurance couvre à la fois les impayés et les dégradations immobilières.

Julien Chenet, PDG de Cautioneo explique : “le contexte sanitaire a créé un bouleversement économique. À cause du Covid, les locataires sont parfois dans des situations instables, ce qui inquiète les propriétaires. Pour eux, les impayés sont un risque à prendre en compte lorsqu’ils décident de louer. Mais ils ont besoin de rentabiliser leur investissement. C’est pour cela que nous avons développé une solution de garantie pour les agences à destination des propriétaires pour leur permettre de sécuriser leurs revenus tout en facilitant l’accès à la location immobilière.”

24 h pour valider un dossier

Pour les agences immobilières, la demande d’agrément est gratuite : en moins de 24 heures, les agences peuvent faire valider les dossiers des candidats locataires auprès de Cautioneo. Une analyse des justificatifs et de la solvabilité vérifie dès la souscription la conformité des dossiers et certifie le locataire, ce qui permet d’assurer au propriétaire d’être remboursé dès le premier mois en cas d’impayé – contre trois mois généralement pour les assureurs traditionnels.

Remettre de la confiance dans un marché locatif tendu et méfiant

L’objectif de Cautioneo est de permettre aux propriétaires de louer sereinement leur bien en remettant de la confiance dans un marché locatif tendu et méfiant. Les dossiers des locataires sont valorisés par la caution et certifiés par une technologie qui analyse leurs justificatifs et leur solvabilité. Appuyée sur cette analyse, la garantie loyers impayés permet aux propriétaires de faire face sereinement à leurs échéances de prêt.

Pour compléter ce dispositif, Cautioneo a lancé la plateforme d’annonces Lokeo, qui permet aux agences de diffuser leurs annonces auprès de la communauté de locataires certifiés par Cautioneo. Un outil qui permet par ailleurs aux locataires de diviser par deux leur temps de recherche.