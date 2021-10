« Réseau Expertimo : Rejoignez mandataires à 100% de commission », Jonathan Voogt

Mon Podcast En L!VE reçoit Jonathan Voogt, responsable formation et recrutement d’Expertimo.

Travaillez avec un réseau et non pour un réseau, soyez votre propre chef d’entreprise et gagnez 100% des honoraires sur toutes vos ventes… Jonathan Voogt, responsable formation et recrutement d’Expertimo présente en live son réseau d’agences immobilières et de mandataires immobiliers. Expertimo, est le premier réseau à verser 100% des honoraires à ses mandataires immobiliers.

