Déjà plus de 500 000 ménages logés grâce à la garantie Visale

Créé il y a 5 ans, le dispositif de garantie gratuite, Visale, est un vrai succès ! Action Logement a sécurisé en août 2021 le 500 000e locataire…

Unique garantie gratuite, simple et rapide à obtenir, Visale permet à un large public d’accéder à un logement dans le parc privé et sécurise également les propriétaires pour la mise en location de leur bien immobilier. Visale s’inscrit au cœur de la vocation d’utilité sociale d’Action Logement pour faciliter l’accès au logement et favoriser ainsi l’accès à l’emploi.

Disponible pour tous avec un salaire inférieur ou égal à 1 500 euros

Après l’extension de Visale, le 4 juin 2021, au-delà des salariés de plus 30 ans en mobilité professionnelle, à tous les salariés du secteur privé et agricole dont le salaire net mensuel est inférieur ou égal à 1 500 euros quelles que soient les raisons de leur mobilité, près de 2 000 nouveaux salariés ont été logés en l’espace de 4 mois, faisant ainsi la preuve d’une réponse adaptée apportée par Action Logement à la crise du logement.

Lever les freins dans le parc privé

L’évaluation du dispositif réalisée en 2020 avec le CREDOC a montré que 83 % des bénéficiaires ont eu un accès au logement facilité grâce à Visale. Cette solution proposée par Action Logement remplit pleinement son rôle d’utilité sociale, en levant les freins auxquels sont confrontés les jeunes et les salariés aux revenus modestes pour accéder au logement dans le parc privé.

Un dossier de candidature plus solide

Le dispositif de cautionnement Visale permet à un futur locataire de renforcer son dossier de candidature dans la recherche d’un logement, Action Logement se portant gratuitement garant.

Pour les bailleurs, c’est une garantie gratuite couvrant, sur toute la durée du bail, les risques d’impayés (jusqu’à 36 mois de loyers et de charges), ainsi que les éventuelles dégradations locatives. Visale prend également en charge, et assure directement, toutes les procédures de recouvrement auprès des locataires.