Immobilier : Promesseo permet de signer une promesse de vente en 72h

Fondée par un expert du web et un notaire et lancée en octobre 2021, Promesseo répond aux besoins des particuliers et des agences immobilières qui souhaitent obtenir leur promesse de vente rapidement.

Promesseo est né d’un constat commun : les promesses de vente sont généralement longues à signer !

La vente ou l’achat immobilier est en effet souvent un processus lent. Entre l’offre d’achat du bien et la promesse de vente, il s’écoule en moyenne de deux à trois semaines, et parfois plus.

Pourquoi ? Parce que la rédaction de cet acte est longue et complexe, et que les notaires doivent réunir de nombreuses pièces, qui ne sont généralement pas fournies à l’agence immobilière quand le logement est mis en vente.

Un outil réactif et efficace, pour les notaires et pour les particuliers

Promesseo.com a pour permet aux notaires de gagner du temps. Elle s'adresse donc aussi bien aux notaires qu'aux agences immobilières et aux particuliers acheteurs et vendeurs.

Le service qui accélère la transmission de propriété

Comment ça marche ? Promesseo.com accompagne les notaires vers plus d’efficacité et de réactivité. Ce nouvel outil en ligne qui permet à ses utilisateurs de créer des dossiers de vente rapidement, tout en ayant la garantie que les notaires contactés les signeront en moins de 72 heures. Il guide leurs clients dans le recueil des documents, pour créer rapidement des dossiers complets. Trois jours ouvrés plus tard, la promesse est signée.

Pour tenir sa promesse forte, « Une promesse de vente en 72 heures », Promesseo mise sur les outils numériques : la constitution du dossier s’effectue intégralement en ligne.

Les avantages de Promesseo

Pour les clients vendeurs ou acquéreurs

Transmission de tous les documents au notaire via la plateforme ;

Possibilité de devenir acteur de la rédaction de leur acte ;

Accès à des notaires partenaires de Promesseo ;

Signature de la promesse de vente en 72 heures ouvrées.

Pour les notaires