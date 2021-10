INCUB’IMMO : Le nouvel incubateur de startups de la FNAIM du Grand Paris

A l’occasion du Salon RENT 2021 qui aura lieu les 20 et 21 octobre, au Parc des expositions de la Porte de Versailles, la FNAIM du Grand Paris lance son incubateur de startups INCUB’IMMO. Le point avec Michel Platero, son Président.

Aujourd’hui, le secteur de la PropTech en France compte plus de 500 startups qui fournissent des produits innovants, technologiques ou des modèles nouveaux pour les marchés immobiliers. INCUB’IMMO accueillera des startups proposant des innovations qui peuvent améliorer le quotidien des professionnels de l’immobilier – adhérents de la FNAIM du Grand Paris, quel que soit leur métier.

Un incubateur pour soutenir des startups immobilières innovantes

« Depuis plusieurs années, nous accompagnons l’ensemble des adhérents vers la digitalisation de nos métiers, accélérée en partie par la crise sanitaire, explique Michel Platero, Président de la FNAIM du Grand Paris. En créant INCUB’IMMO, nous souhaitons aller un cran au-dessus pour que tous les acteurs de l’immobilier dialoguent ensemble pour développer l’immobilier de demain. Par ailleurs, répondre aux besoins de nos adhérents est notre priorité.»

En intégrant l’incubateur INCUB’IMMO, les startups pourront accéder à un réseau de plus de 10 000 professionnels FNAIM du Grand Paris, travaillant dans une métropole internationale de premier plan, dans plus de 14 métiers du secteur de l’immobilier. Ils pourront ainsi tester leurs produits ou services à grande échelle.

Des startups accompagnées par les professionnels de l’immobilier

Les jeunes pousses de l’immobilier bénéficieront d’un accompagnement personnalisé avec des coachs certifiés qui les aideront sur tous les aspects essentiels du fonctionnement d’une entreprise (RH, marketing, communication, juridique…). Ces coachs seront soit des membres du Bureau Exécutif et du Conseil d’Administration de la FNAIM du Grand Paris, soit des membres des commissions métiers, soit encore des adhérents. Ces encadrants pourront également être des partenaires entrepreneurs volontaires ou des formateurs pour des séminaires plus longs. Un certificat « Agréé coach FNAIM Grand Paris » leur sera délivré.

De plus, face aux problématiques juridiques que peut rencontrer une startup, sur le choix de la forme de l’entreprise par exemple, la FNAIM du Grand Paris a conclu un partenariat exclusif avec le cabinet d’avocats #HastagAvocats, spécialisé en droit des startups et des nouvelles technologies.

Les services proposés par la FNAIM du Grand Paris pour les startups

Concrètement, une startup qui intégrera INCUB’IMMO pourra bénéficier de nombreux services comme des bureaux au sein des locaux de la FNAIM du Grand Paris, des formations individualisées pour créer leur entreprise, développer leur solution, trouver un développeur, créer une marque forte, constituer leur offre.

Dans un premier temps, une seule formule « décollage » leur sera proposée. Elle s’adresse aux jeunes entreprises, en phase de démarrage et qui souhaitent avoir accès à un accompagnement exclusivement tourné vers leur cible : l’immobilier. Cette formule est payante, 250 € HT par poste de travail et par mois pour une durée de 9 mois avec une semaine « d’intégration » et une semaine de « mise à feu ».

Des innovations pour les adhérents

Pour la FNAIM du Grand Paris, le lancement de l’incubateur permettra de proposer en premier à ses adhérents de nouvelles innovations qu’ils pourront utiliser le plus rapidement possible.