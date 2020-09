La FNAIM du Grand Paris et le World Property Business Club s’associent à la Fédération Togolaise de l’Immobilier

La FNAIM du Grand Paris et le World Property Business Club (WPBC), outil de développement à l’international au service des professionnels de l’immobilier, viennent de signer un Memorandum of Understanding (MOU) avec la Fédération Togolaise de l’Immobilier (FTI) à la Maison de l’Immobilier à Paris.

Une collaboration pour une relation durable entre les organisations

La collaboration entre WPBC et FTI a pour objectif de faciliter les échanges d’information pour créer des opportunités commerciales, promouvoir des missions commerciales dans chacun des pays, et promouvoir le Trans Referral Certification (TRC) comme une base éducative et un point de départ pour mener des activités commerciales de référence transnationales.

L’investissement au cœur du projet

L’économie du Togo connaît une croissance dynamique, portée par la consommation et l’investissement (domestique et étranger) privés. L’investissement est boosté par le Plan national de développement 2018/2022 ayant pour but de transformer le pays en pôle logistique, financier et touristique régional, et de développer l’immobilier, construction et services, moderniser les secteurs agricole, extractif et manufacturier, et à réduire la pauvreté.