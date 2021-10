Le Château de Cheverny met les petits plats dans les grands pour ses visiteurs à Noël

Comme tous les ans, l’esprit de Noël prendra possession des lieux, pour la plus grande joie des petits et des grands. Mais cette année, nous avons tous besoin de rêves et de magie. Nous voulons donc transporter nos visiteurs encore plus loin dans la féérie de Noël. Ainsi, le dimanche 13 décembre, nous leur proposerons une journée au Château tout simplement époustouflante !

Quand on dit « Château de Cheverny », on pense « Tintin » bien entendu, mais aussi Noël. En effet, depuis vingt-sept ans, le domaine se pare de ses plus beaux atours pour les fêtes de fin d’année. Allez-y !

C’est désormais une tradition : dès le 1er décembre et jusqu’au 16 janvier 2022, les jardins et toutes les pièces du Château de Cheverny seront emplis de décorations de Noël.

« Comme tous les ans, l’esprit de Noël prendra possession des lieux, pour la plus grande joie des petits et des grands, explique Constance de Vibraye, propriétaire de Cheverny. Mais cette année, nous avons tous besoin de rêves et de magie. Nous voulons donc transporter nos visiteurs encore plus loin dans la féérie de Noël. Ainsi, le dimanche 13 décembre, nous leur proposerons une journée au Château tout simplement époustouflante ! »

La magie de Noël au château

Chacun pourra profiter de la matinée pour arpenter les jardins et découvrir les sapins joliment décorés, l’immense livre de contes de Noël, les tasses géantes,… Une visite du Château s’imposera également : du sapin rose aux bonhommes en pain d’épices, dans chaque salle un thème de décoration différent émerveillera chacun, à l’instar de l’incontournable table de la Salle à manger. Pour la pause déjeuner, menus de Noël, sucreries et boissons chaudes seront à déguster en plein air.

Au programme aussi …