Vacances de la Toussaint : + 54,8 % de réservations en 2021 par rapport à 2019…

Jamais par le passé, les vacances de la Toussaint n’avaient suscité un tel engouement : + 54,8 % de réservations en 2021 par rapport à 2019… Les vacances de la Toussaint sont-elles en passe de devenir des « grandes vacances » grâce au télétravail ?

Deux jours de télétravail et trois jours de congés pour une semaine hors de son domicile ? Telle pourrait bien être la nouvelle tendance pour de nombreux Français qui, d’ordinaire, ne partaient pas en vacances, aussi nombreux, à la Toussaint. Pour étudier le phénomène, Pap.fr a a comparé les demandes de réservation sur son site papvacances.fr lancé 2001 en cette année par rapport à 2019.

Tous les types de destination profitent de cette hausse des réservations

Les Français sont plus nombreux à partir à l’occasion des vacances de la Toussaint 2021 qu’ils ne l’étaient en 2019. Et tous les types de destinations en profitent, sans exception : mer, campagne, montagne et même les villes (une première depuis un an et demi).

Le top 10 des progressions, par région, hors outre-mer

Si les Français sont plus nombreux à partir, ce n’est pas forcément pour faire des kilomètres depuis leur domicile. On observe ainsi de fortes progressions pour les régions situées à trois ou quatre heures de voiture maximum de la région parisienne : Centre-Val-de-Loire + 181,8 %, Bourgogne-France-Comté + 105,3 %, Pays-de-la-Loire + 96,8 %.

Le top 5 des progressions à la campagne, par département

Avec une spectaculaire progression de + 125 % entre 2021 et 2019, c’est clairement la campagne qui s’illustre pour la Toussaint 2021. Et ce sont les deux départements alsaciens qui progressent le plus – bien que la saison des marchés de Noël ne soit pas encore ouverte – grâce à des atouts qui s’apprécient particulièrement en cette saison : gastronomie, œnotourisme et villages remarquables. La région des châteaux de la Loire, sur un registre proche, se distingue également avec deux départements en forte progression : L’Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher. Enfin, l’Ardèche, qui ne manque pas de charme en automne, progresse également avec toujours autant de succès auprès des Lyonnais et Marseillais.

Le top 5 des progressions à la mer, par département

Grandes ou petites vacances, il faut désormais systématiquement compter avec la Corse sur le podium des destinations… Après un été 2021 où l’île de Beauté avait été plébiscitée, on retrouve le Haute-Corse en tête des progressions pour cette Toussaint 2021 par rapport à 2019 avec 153,3 % de réservations. Suivent des destinations aux climats plus océaniques et à l’air iodé : Vendée (+ 130,7 %), Finistère (+ 117,1 %), Manche (+ 108,3 %). Retour sur les bords de la Méditerranée pour clôturer ce top 5 avec les Bouches-du-Rhône qui affichent une belle progression par rapport à 2019 : + 98,3 %.

La moyenne montagne fidélise et s’impose une nouvelle fois…

Avec une évolution de + 13 % pour la montagne, par rapport à 2019, ce sont les destinations phares des vacances de Noël 2020 et de celles de février 2021 – dans un contexte, rappelons-le, où les stations de sports d’hiver étaient fermées en raison de la pandémie -, à savoir les Vosges (88) et le Jura (39) qui tirent les réservations avec de très belles progressions par rapport à la Toussaint 2019 : + 116,7 % pour les Vosges et même + 233,3 % pour le Jura !

La Réunion, reine de l’Outre-mer !

Si l’outre-mer progresse de + 192,6 % par rapport à 2019, c’est quasi exclusivement dû à La Réunion qui, avec des volumes certes plus faibles que pour les destinations métropolitaines, progresse de + 335 %. Il faut dire que c’est une destination qui ne manque pas d’arguments : pas de décalage horaire, variété de paysages et d’activités, dépaysement garanti. Tout en restant sur le territoire national. A côté, les Antilles affichent un bilan plus contrasté : si la Guadeloupe progresse de + 118,8 %, la Martinique est, pour sa part, en recul de – 11,1 %.

Méthodologie

Etude basée sur 10.753 demandes de réservations effectuées entre le 1er juillet le 19 octobre pour la période du samedi 23 octobre 2021 au dimanche 7 novembre 2021 (vacances de la Toussaint), comparée aux réservations effectuées pour les vacances de la Toussaint 2019 (du samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre 2019).