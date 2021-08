Tryba prévoit d’ouvrir 21 magasins en franchise avant fin 2021

Le réseau Tryba, leader sur le marché de la rénovation des fenêtres, portes d’entrée, volets et autres portes de garage est en cours d’implantation dans 18 villes supplémentaires.

17 ouvertures de points de vente Tryba 2020

Avis aux porteurs de projets, le réseau Tryba dispose encore d’une trentaine de secteurs disponibles sur toute la France, autant dans des grandes villes que dans des villes de taille moyenne. La marque se targue d’intègrer 80 % d’entrepreneurs qui ne sont pas issus du secteur de la menuiserie, affichant, au bout de 3 ans, une rentabilité de 8 à 10 %.

Avec 17 ouvertures en 2020, soit deux de plus que ses prévisions, Tryba affiche une très belle performance, la dynamique du réseau et la confiance des français envers la marque alsacienne.

Répartis sur toute la France, les nouveaux points de vente sont venus étendre en 2020 le maillage territorial de la marque en offrant plus de proximité à ses clients grâce à l’ouverture de 9 Espaces-Conseil (zone de chalandise de 150 000 à 200 000 habitants), 7 magasins secondaires et un Carré Tryba, qui servent à renforcer la présence d’un concessionnaire sur son secteur géographique exclusif.

Dorénavant, il est possible de découvrir l’enseigne dans les villes ci-dessous :

Développement des franchises participatives et rachat de 9 fonds de commerce

En parallèle des ouvertures de concessions, le modèle de franchise participative, dénommé « Carré Tryba » instauré en 2013 (zone de chalandise de 70 000 habitants), continue de se développer avec une ouverture à Challans (85) en 2020. Ainsi, on en compte 19 aujourd’hui, dont 11 sont devenus concessionnaires en 3 ans.

Quant aux reprises de fonds de commerce, elles sont régulières puisque la marque âgée de plus 40 ans dénombre des concessionnaires qui ont rejoint le réseau depuis de longues années et qui veulent notamment partir à la retraite après une belle carrière aux côtés de l’enseigne. Tryba leur trouve alors un successeur. En 2020, ce ne sont pas moins de 9 rachats de concessions qui ont eu lieu.

2021 s’annonce prometteuse

Le secteur d’activité de l’amélioration de l’habitat ayant été épargné par la crise sanitaire, les points de vente Tryba ouverts en 2020 connaissent un très bon lancement. Le réseau commence également très bien son 1er semestre 2021 avec 21 magasins en cours d’ouverture d’ici fin 2021 dans les secteurs géographiques suivants :

Implantation prévue dans 9 nouvelles régions

Tryba compte actuellement le plus grand nombre de points de vente de menuiseries en France grâce à son réseau mature. Cependant, la marque ne souhaite pas s’arrêter là ! En effet, elle ambitionne de s’implanter dans les régions suivantes, où des secteurs sont encore disponibles :

Hauts-de-France : Béthune (62) et Abbeville (80)

Béthune (62) et Abbeville (80) Normandie : Le Havre (76), Yvetot (76), Dieppe (76), Saint-Lô (50), Coutances (50) etBayeux (14)

: Le Havre (76), Yvetot (76), Dieppe (76), Saint-Lô (50), Coutances (50) etBayeux (14) Bretagne : Brest (29), Montfort-sur-Meu (35) et Redon (35)

Brest (29), Montfort-sur-Meu (35) et Redon (35) Pays de la Loire : Pornic (44) et Les Herbiers (85)

Pornic (44) et Les Herbiers (85) Centre : Loches (37)

Loches (37) Nouvelle-Aquitaine : Niort (79), Bressuire (79), Cognac (16), Villeneuve-sur-Lot (47),Agen (47) et Mont-de-Marsan (40)

Niort (79), Bressuire (79), Cognac (16), Villeneuve-sur-Lot (47),Agen (47) et Mont-de-Marsan (40) Grand Est : Charleville-Mézières (08), Bar-le-Duc (55) et Epinal (88)

Charleville-Mézières (08), Bar-le-Duc (55) et Epinal (88) Auvergne – Rhône-Alpes : Montluçon (03), Moulins (03) Roanne (42) et Aurillac (15)

Montluçon (03), Moulins (03) Roanne (42) et Aurillac (15) Bourgogne – Franche-Comté : Nevers (58), Fontaine-les-Dijon (21), et Avallon (89)

Tryba offre également de nombreuses opportunités de reprises sur tout l’hexagone, aux entrepreneurs qui préfèreraient racheter une concession existante, avec un chiffre d’affaires établi et une équipe déjà en place.

Un accompagnement pour les entrepreneurs

Tryba a à cœur l’accompagnement de ses porteurs de projet, d’autant plus que 80 % de ces derniers ne sont pas issus du secteur de la menuiserie. La formation gratuite est très complète, dispensée par le franchiseur Tryba. Elle est donc essentielle pour que le partenariat soit toujours gagnant-gagnant.

La marque aide et accompagne donc ses nouveaux entrepreneurs, tout au long du processus de création ou de reprise d’une concession, au travers de toutes les étapes, que ce soit :

La présentation des secteurs disponibles en création et/ou des concessions à racheter,

La découverte précise du métier avec un stage « vis ma vie » sur le terrain, sur tous ses aspects (commerce, technique, organisation et management), en concession-pilote,

La recherche et la négociation de locaux adaptés,

La recherche de financement,

La création de la société,

La formation du concessionnaire à son nouveau métier.

Après ce processus d’environ 9 mois pour mener à bien leur projet personnalisé, les nouveaux concessionnaires prennent la tête d’une structure à taille humaine, avec une équipe polyvalente de 6 à 8 personnes (assistant, commerciaux et techniciens-poseurs), positionnée comme référence sur un secteur géographique exclusif étendu.

Un Espace-conseil Tryba réalise, au bout de 3 ans, un chiffre d’affaires de 1 350 000 euros pour un revenu net à disposition du concessionnaire à hauteur de 8 à 10%.

Pour obtenir cette performance, Tryba lui dispense dès son arrivée dans le réseau, une formation initiale gratuite de trois semaines sur tous les domaines : produits, commerce, technique, logiciels informatiques… Il bénéficie également de l’accompagnement soutenu et gratuit sur le terrain dela cellule ouverture, composée de 3 formateurs. Ceux-ci se déplacent sans frais chez le nouvel entrepreneur, pendant 6 mois, avec l’organisation de rendez-vous bi-mensuels en agence, pour lui transmettre dans la durée, tout le savoir-faire de Tryba (technique, commercial et organisationnel), et lui permettre de se perfectionner à son rythme. Par la suite, un animateur technico-commercial prend le relais et rend visite toutes les 3 semaines au concessionnaire.

Le réseau Tryba compte 9 animateurs répartis par grandes régions. L’animateur, véritable lien entre le franchiseur Tryba et son réseau, s’occupe en moyenne de 25 concessionnaires.

En parallèle, de nombreux outils permettent également de se former en continu : formations produits et pose chaque année, tutoriels, programmes e-learning …

Du 26 au 30 septembre 2021, Tryba donne rendez-vous aux porteurs de projets sur le salon Franchise Expo Paris !