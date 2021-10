Bessé publie un livre blanc sur la digitalisation des métiers de l’administration de biens

Bessé, l’un des leaders français indépendant du conseil et du courtage en assurances, présente son livre blanc intitulé « Digitalisation des métiers de l’administration de biens : une accélération récente et durable »

Ayant subi de fortes turbulences durant la pandémie, le secteur de la gestion immobilière a su faire preuve de résilience et d’une forte adaptabilité. L’essor de l’utilisation des outils digitaux permettant par exemple la gestion à distance des immeubles et des lots, l’accélération sans précédent des visites et paiements en ligne, de la signature électronique ou encore des réunions d’assemblée générale dématérialisées, ont permis cette résistance.

Le salon RENT a été l’occasion pour BESSÉ Immobilier & Construction, l’expert du conseil en assurances dédié aux professionnels de l’Immobilier (syndics de copropriété, gestionnaires locatifs), de présenter son livre blanc intitulé « Digitalisation des métiers de l’administration de biens : une accélération récente et durable ».

Mesurer le chemin accompli par les administrateurs de biens sur la voie de la digitalisation

Ce livre blanc collectif réalisé par BESSÉ a pour objet de mesurer le chemin accompli par les administrateurs de biens sur la voie de la digitalisation de leurs pratiques, et d’estimer les progrès restant à accomplir alors que les contraintes liées à la pandémie se desserrent. Élaboré avec le regard d’un économiste spécialisé dans l’observation et l’analyse de l’évolution des pratiques immobilières et grâce à des avis de figures du secteur, l’étude a l’ambition d’éclairer la stratégie des acteurs privés de l’administration de biens résidentiels, peut-être également de donner des repères pour l’action publique.

Acteur global présent au cœur de l’écosystème, la connaissance métier de BESSÉ couplée à de nombreux entretiens menés auprès de dirigeants d’administrateur de biens, de start-up et de l’écosystème ont permis de comprendre les avancées en matière de digitalisation au cours des dernières années et d’ouvrir des perspectives pour le futur.

Un panorama de l’environnement réglementaire

Ainsi, Le livre blanc dresse un panorama de l’environnement réglementaire qui a facilité la mutation des pratiques des professionnels de l’administration de biens et décrypte les défis et enjeux du marché dans la gestion locative et dans la gestion de copropriété. Il présente également l’évolution et la typologie des acteurs, détaille les nouveaux usages et les multiples innovations établies.

« Ce livre blanc dresse avec succès le champ des possibilités pour des solutions numériques concrètes et accessibles par tous les acteurs, de la gestion locative à celle de la copropriété », commente Mickaël NOGAL, Député de la 4ème circonscription de la Haute-Garonne – Vice-Président de la commission des Affaires économiques.

« Notre rôle de conseil nous a amené à évaluer les enjeux et impacts de la transformation digitale dans le secteur de l’immobilier, à réfléchir aux métiers de demain et à appréhender les innovations au service de la relation client», présice Bertrand Mulot Directeur de BESSÉ Immobilier & Construction.

Ont contribué à l’ouvrage …