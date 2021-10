Olivier Alonso (Nestenn) : « Nous ouvrons 1 à 2 agences immobilières par semaine »

Olivier Alonso, président du réseau immobilier Nestenn est l’invité de Mon Podcast Immo en live du salon RENT.

Le réseau immobilier Nestenn compte plus plus de 430 agences immobilières en France et à l’étranger. Olivier Alonso, son président est passé par le studio Mon Podcast Immo en live du salon RENT . Au micro d’Ariane Artinian, il évoque notamment le rythme soutenu d’ouverture d’agences – 1 à 2 agences par semaine, les ambitions de Nestenn, et sa vision de l’agence immobilière de demain.