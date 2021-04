Nestenn passe la barre des 400 agences immobilières

La tension sur le marché immobilier peut favoriser des comportements impulsifs de la part des acheteurs, qui se précipitent sur des biens dont le prix ne reflète pas la réalité du marché. Le rôle des agents immobiliers est donc d'autant plus crucial qu'ils permettent d'orienter les acquéreurs vers le bien adapté à leur besoin et conforme au prix marché

Après avoir signé plus de 50 contrats de franchise en 2020, Nestenn -fusion des groupes Solvimo et Avis-immobilier franchit la barre des 400 agences au mois d’avril 2021.

Nestenn a ouvert 16 nouvelles agences depuis le début de l’année

Dans la continuité de la dynamique observée sur l’année 2020, la crise sanitaire ne semble pas avoir impacté lesreconversions professionnelles dans le secteur immobilier. Bien au contraire, le groupe Nestenn a, pour sa part, continué à attirer de nombreux porteurs de projets et à ouvrir de nouvelles franchises : sur le premier trimestre 2021, ce sont 16 nouvelles agences Nestenn qui ont ouvert leurs portes, et autant de nouveaux contrats de franchise signés permettant au groupe de dépasser ainsi le seuil des 400 agences ouvertes ou en cours d’ouverture en France et à l’international. Le groupe note également un engouement continu des agents immobiliers indépendants à rejoindre une franchise et poursuit son développement en renforçant son maillage territorial, partout en France, et notamment dans les Hauts-de-France, le Grand-Est, la région Rhône-Alpes, les Pays-de-La-Loire, en Bretagne ou encore en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et dans le Sud-Est de la France ; au Portugal, c’est la ville de Torres Vedras qui rejoint le réseau Nestenn !

Cap vers les 600 agences en 2023

« Notre réseau a désormais dépassé l’objectif, annoncé au début de l’année, d’ouvrir une agence par semaine ! C’est une grande fierté pour nous, pour l’ensemble des franchisés et leurs collaborateurs, une marche symbolique et pleine de sens pour ce qui n’était qu’un projet fou en 2017, au moment de la création du réseau, et qui devient désormais qu’une simple étape du développement de notre marque sur le territoire… car, si nous poursuivons sur le même rythme, c’est le seuil des 600 agences qui devrait être franchi d’ici 2023 ! », annonce Olivier Alonso, président du groupe Nestenn.

Dans un marché à flux tendu, le rôle des agents immobiliers est plus que jamais décisif

Si Nestenn attire par la qualité de son accompagnement et des services proposés à l’ensemble de ses franchisés, la croissance rapide du réseau s’explique aussi par l’importance renouvelée du rôle des agents immobiliers, dans un contexte de tension sur les prix partout en France. Les conséquences économiques de la crise sanitaire ont, en effet, accentué la pénurie de biens immobiliers sur la majeure partie du territoire, déjà amorcée en 2019… Pour autant, la situation du marché varie fortement d’une région à l’autre : les confinements successifs et la généralisation du télétravail ont fait évoluer les attentes et les besoins des Français. Ces derniers se sont davantage tournés vers des maisons ou des appartements disposant d’un espace extérieur. Le groupe Nestenn a notamment constaté un engouement pour les maisons situées à la campagne, à proximité des principales métropoles régionales ; le sud-est de la France (Marseille, Aix-en-Provence), le Sud-Ouest, la Touraine, Angers, Nantes, Rennes ou encore Orléans figurent parmi les territoires et villes les plus attractifs en 2020.

« La tension sur le marché immobilier peut favoriser des comportements impulsifs de la part des acheteurs, qui se précipitent sur des biens dont le prix ne reflète pas la réalité du marché. Le rôle des agents immobiliers est donc d’autant plus crucial qu’ils permettent d’orienter les acquéreurs vers le bien adapté à leur besoin et conforme au prix marché », indique Delphine Rouxel, Directeur Réseau du groupe Nestenn.

Le développement soutenu du réseau Nestenn, malgré le contexte de crise, fait donc écho à un réel besoin, de la part des acheteurs, d’éclairage et de conseils sur les dynamiques du marché !

L’immobilier attire de plus en plus de franchisés

Le marché immobilier est l’un des secteurs les plus porteurs malgré la crise : 3° producteur de richesse national (après l’industrie et les services aux entreprises), il représente 12,4% du PIB français en 2020[1]. Les projets d’acquisition immobilière continueront toujours de rythmer la vie des Français, malgré la conjoncture sanitaire et économique. Dans ce contexte incertain, le secteur immobilier attire de nombreux actifs en reconversion professionnelle, notamment issus des secteurs les plus sinistrés par la crise tels que l’hôtellerie, l’industrie aéronautique, la restauration…

Crise sanitaire et reconversion

« La crise sanitaire interroge les parcours professionnels et soutient la demande de reconversion : si celle-ci a pu servir de déclencheur pour un certain nombre de salariés issus de secteurs sinistrés ou perturbés par la situation actuelle, on observe aussi, pour beaucoup de professionnels, une véritable quête de sens dans le travail qu’ils mènent au quotidien. Les métiers de l’immobilier séduisent, par leur aspect challengeant, mais aussi parce qu’ils permettent d’accompagner utilement les projets de vie de tous les Français ! Dans le cas de notre réseau, le succès que nous rencontrons auprès des franchisés s’explique également par la qualité de l’accompagnement que nous leur proposons et des services que nous déployons, dès la construction de leur projet. Cela marque également le succès de notre modèle fondé sur des valeurs de partage, de confiance et de respect des territoires. », explique Romain Odano, Responsable Développement du groupe Nestenn.