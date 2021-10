Barnabé veut faire du coaching immobilier l’alternative à l’agence traditionnelle

Victor et Louis Plessis ont créé l’agence en ligne Barnabé autour d’un concept innovant : le coaching immobilier. Chacun peut ainsi profiter des outils et des connaissances des professionnels à partir de 69 € pour 1 mois, et de 99€ pour 2 mois.

L’agence immobilière traditionnelle est-elle en passe de devenir has-been ? Victor et Louis Plessis le pensent. Selon eux, ce secteur, trop longtemps resté figé sur ses acquis, semble désormais en total décalage avec les enjeux actuels. Ils ont donc décidé de casser les codes du secteur en lançant l’agence en ligne Barnabé autour d’un concept : le coaching immobilier.

Le coaching immobilier : une alternative pour vendre vite et bien, sans se ruiner

Cette solution alternative, totalement inédite en France, est à mi-chemin entre la vente de particuliers « pure » et la vente via une agence traditionnelle. Avec elle, chacun peut ainsi profiter des outils et des connaissances des professionnels à partir de 69 € pour 1 mois, et de 99 € pour 2 mois.

« Alors que le marché de l’immobilier se porte bien, les services des agences traditionnelles sont souvent trop coûteux par rapport au service rendu », expliquent-ils.

Fini le sentiment de solitude parfois lourd à porter pour le vendeur !

Le but de l’agence immobilière en ligne Barnabé est d’offrir un service plus économique que les prestations d’une agence immobilière. Le coaching immobilier permet de profiter d’une visibilité digitale optimale, véritable « nerf de la guerre » aujourd’hui, puisque 90 % des ventes sont désormais réalisées par Internet. Barnabé donne notamment accès à des supports de diffusion ultra-performants et dédiés exclusivement aux professionnels.

Comment ça marche ?

Grâce à la formule « Essentielle », les propriétaires peuvent gérer la vente de leurs biens par eux-mêmes tout en bénéficiant de conseils professionnels personnalisés.

Cette offre de coaching immobilier inclut notamment :

Une estimation en ligne ;

Une aide à la rédaction des annonces ;

La sélection des photos ;

La diffusion sur + de 20 sites professionnels de référence ;

Le filtrage des acquéreurs ;

Un accompagnement technique et juridique.

« Nous permettons de profiter de l’expertise d’un professionnel de l’immobilier dans le cadre d’un coaching personnalisé, en moyenne 15 fois moins cher que la concurrence. Plus qu’un engagement, il s’agit d’une promesse tenue dans un délai réduit, à peine plus cher qu’un joli bouquet de fleurs ! »

La possibilité de déléguer intégralement la vente du bien

Pour ceux qui ne se sentent pas l’âme d’un agent immobilier, Barnabé propose également une formule « Privilège » leur permettant de déléguer intégralement la vente de leur bien.

Tout est pris en charge :

L’estimation du bien : découverte approfondie du bien (prise des mesures, photos, notes…) et de la nature du projet ; compte rendu d’estimation sous 24 h ; mise en place de la meilleure stratégie de vente ; optimisation du prix de vente ; expert immobilier du secteur dédié.

Valorisation du bien : prise en charge des diagnostics immobiliers ; reportage photos professionnelles, plan 2D et visite 3D ; rédaction approfondie et soignée de l’annonce par des spécialistes en communication ; diffusion de l’annonce sur + de 20 portails immobiliers de référence ; communication à un large réseau de clients qualifiés (off-market) et de chasseurs immobiliers partenaires.

Signature chez le notaire et suivi du dossier : le notaire intervient dès la rédaction de la promesse de vente, afin de sécuriser la vente au maximum, agent dédié pour un suivi optimal avec l’ensemble des parties (vendeurs, acheteurs, notaires, courtiers…) pour une transparence complète.

Cette prestation clé en main permet de vendre en toute sérénité à des coûts maîtrisés et ultra-compétitifs (à partir de 2 % de commission).