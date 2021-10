Immobilier Saint-Germain-en-Laye (78) : ATELIER ACONCEPT livre 150 logements pour cadres célibataires

Au coeur de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye, se situe le quartier général des loges au sein duquel s’implante ce projet de 150 logements pour cadres célibataires de l’armée. Doté d’une architecture simple et sobre, le bâti a été conçu avec la préfabrication de modules de façades sur 3 niveaux en mur ossature bois.

Afin d’avoir le moins d’impact possible sur le foncier, ATELIER ACONCEPT a privilégié une implantation au Sud de la parcelle. Le chemin de ronde a été retravaillé en périphérie du bâtiment, permettant ainsi une meilleure implantation, tout en sauvegardant les arbres existants et renforçant l’armature paysagère du site.

Une approche paysagère …

Les abords ont été traités comme un jardin et les 50 nouvelles places de stationnement (dont 5% adaptés aux PMR) sont travaillées dans un souci de continuité paysagère, la moitié étant végétalisées. Les abris 2 roues sont des ombrières sur structures légères qui s’insèrent dans cette poche végétale.

En complément, une noue est implantée en retrait de la nouvelle voie de desserte, protégeant les logements situés au rez-de-chaussée et constituant également une solution alternative aux séparateurs à hydrocarbures. À l’Est, c’est une cour plus tranquille qui se dessine où est installé un parcours sportif ainsi que des mobiliers extérieurs.

L’accroche paysagère se traduit en cinquième façade par la toiture végétalisée. Vue en hauteur, celle-ci renforce l’appartenance et l’insertion du projet dans la forêt. Vue depuis la rue, la végétation masque les équipements techniques implantés en toiture. Un soin tout particulier a été apporté tant au niveau de la qualité des espaces communs que des espaces privés, imaginés comme des chambres « cocooning » afin que l’occupant se sente réellement chez lui.

Une architecture simple et sobre

Ainsi, l’architecture se veut simple et sobre, s’intégrant au mieux à son environnement notamment par le choix de teintes claires en façade. Celle-ci est rythmée par une alternance de plein et de vide, grâce à l’intégration systématique de failles vitrées.

Ces façades sont traitées comme des lignes brisées, sur lesquelles se révèlent un très léger jeu d’ombre, que seul l’ensoleillement naturel saura dessiner. Enfin, le bâtiment est réalisé en murs préfabriqués à ossature bois, arrivant par modules de façade toute hauteur et posés sur site, un plus pour le chantier et son économie de temps.