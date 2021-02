Immobilier Rennes : 54 logements bas carbone verront bientôt le jour ZAC Baud-Chardonnet

Immobilier, carrière, qualité de vie... Rennes, Nantes et Strasbourg en tête des métropoles jugées les plus attractives

En septembre 2021 débutera la construction de 54 logements dits « bas carbone » dans le cadre du projet urbain Baud-Chardonnet, le nouveau quartier résidentiel et actif situé en bordure de la Vilaine, à l’est du centre-ville de Rennes.

En septembre 2021 débutera la construction de 54 logements dits « bas carbone » dans le cadre du projet urbain Baud-Chardonnet. Tenant compte des prescriptions du PLH de Rennes Métropole et des besoins des habitants, le projet IKONE proposé par ID&AL groupe, développeur d’immobilier proposant des services innovants et un accompagnement personnalisé de la promotion à la gestion, et ARCH’Immobilier, promoteur immobilier rennais depuis 30 ans, avec l’appui de l’aménageur Territoires & Développement, s’inscrit dans une démarche résolument énergétique, environnementale et de qualité de vie.

ID&AL groupe et ARCH’immobilier proposent en effet une résidence obéissant à d’exigeantes certifications environnementales grâce à un mode constructif et des équipements propices à la réduction des consommations énergétiques ; le confort et un agréable cadre de vie étant quant à eux assurés par la générosité des aménagements extérieurs et la conception architecturale pensée par les deux partenaires

Une résidence énergétique, labellisée…

Certifié du label PASSIVHAUS, le bâtiment en R+11 destiné à l’accession profite notamment d’une conception bioclimatique, d’une isolation par l’extérieur, d’un dispositif de ventilation double flux, d’une chaufferie collective et d’une étanchéité à l’air permettant ainsi la réduction des consommations d’énergie. Une attention particulière a également été portée sur l’orientation des logements et des capteurs solaires permettent une production d’électricité réinjectée ensuite dans le réseau « autoconsommation ». Le niveau 2 du Label Biosourcé, adossé à la démarche environnementale et énergétique E3C1, a quant à lui été recherché pour les logements locatifs, dans un souci de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de Serre. Un recours aux matériaux biosourcés qui profitera également aux occupants en termes de confort thermique et de qualité de l’air. Enfin, la quête de la labellisation CERQUAL NF HABITAT HQE pour les biens destinés au logement social, dont le bailleur social Archipel deviendra propriétaire, a encouragé la réalisation de grands balcons et, pour chaque habitation, de surfaces de rangement représentant 5% de surface complémentaires par logement (cellier sur balcon, local à vélo individuel).

…esthétique et agréable à vivre

La conception architecturale apporte une variante et du rythme sur l’ensemble des façades de la résidence. Les propriétaires notamment pourront jouir d’une double orientation pour 80% d’entre eux, les 20% restants seront quant à eux exposés plein sud. L’espace extérieur, réalisé avec le concours d’Origami paysagiste, fait place à un jardin de convivialité partagé accueillant des cultures hors sol, un compost, des équipements de récupération des eaux de pluie pour arroser le jardin central, des ruches en toiture gérées par une association locale. Autant d’aménagements assurant ainsi aux futurs occupants une excellente qualité de vie. Cette résidence se compose de 54 appartements allant du T1 au T5 Duplex :

42 logements en accession du T2 au T5 Duplex

12 logements locatifs du T2 au T4

« Le défi que nous a présenté la Mairie de Rennes prouve une fois de plus l’importance du sur-mesure dans la résolution des problématiques auxquelles se confrontent les collectivités territoriales en matière d’urbanisme responsable. Nous sommes ravis de pouvoir accompagner la municipalité dans ce projet audacieux du nouveau quartier de Baud-Chardonnet visant à répondre à l’importance sociale et environnementale, déclare Olivier Germain, Directeur de l’agence Bretagne Pays de la Loire d’ID&AL groupe. Nous sommes fiers d’accompagner la ville de Rennes dans sa transition écologique.

« Ce projet alliant performance énergétique, ambition architecturale et mixité sociale représentera de façon certaine une référence au sein de notre territoire », complète Anthony Arrouet, Directeur et Associé d’ARCH’Immobilier.