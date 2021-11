Et si vous vous offriez un séjour déconnecté dans une Tiny house au coeur du Perche ?

Envie d’un séjour déconnecté à la campagne ? Parcel ouvre sa 5e Tiny House, une micro maison écoresponsable minimaliste, sur les terres de Cédric et Marine qui élèvent avec passion 9 000 poules bio, dans le Perche Sarthois.

Lancé en 2020, Parcel souhaite œuvrer pour un tourisme déconnecté, durable et responsable en développant une gamme d’hébergements sans impact pour l’environnement, et juste pour les acteurs impliqués. Parcel n’est pas une chambre d’hôtel classique mais une micro maison écoresponsable minimaliste appelée « Tiny House » qui prend ses quartiers sur les terres d’exploitants agricoles. Pas de wifi chez Parcel, mais tous les éléments pour se ressourcer le temps d’un séjour, déconnecter et (re)prendre le temps.

Après Saint-Emilion, le Limousin, la Bretagne et la Champagne, Parcel Tiny House ouvre sa 5e destination dans le Perche Sarthois.

On se reconnecte à l’essentiel dans la Sarthe

La tiny house Parcel de 18 mètres carrés, bordée de fenêtres, offre une vue imprenable sur la nature. Les hôtes doivent enfiler leurs bottes pour parcourir une centaine de mètres à pied avant d’accéder à leur nid douillet, isolé dans la campagne Sarthoise. Loin du superflu on se reconnecte à l’essentiel. Il est aussi possible de louer des vélos électriques directement livrés devant la tiny au prix de 30€ pour 2 vélos.

Pour construire ses petites maisons qu’elle pose sur les terres de producteurs locaux, Parcel fait appel à Jonathan qui a décidé il y a quelques années de tout plaquer pour construire des tiny house. Passionné d’architecture, il a créé une nouvelle habitation en bois, minimaliste, chic et fonctionnelle. Totalement écoresponsable, elle est équipée de panneaux solaires et de toilettes sèches.

Un séjour dans une ferme familiale bio

En Tiny house, les vacances ont un goût d’enfance. Ici, à la Ferme de Beaulieu, à 2 heures de Paris (ou 45 minutes en train), Cédric et Marine élèvent avec passion 9 000 poules bio. L’histoire familiale perdure à la ferme grâce à Cédric, 7e génération d’agriculteurs sur l’exploitation. Soucieux du bien-être animal et de la qualité des œufs, ils ont imaginé un parcours de 7 hectares pour leurs poulettes. Les amateurs d’œufs bio extra frais et de plaisirs simples vont être servis !

Au programme des vacances : balades à cheval dans la forêt de Vibraye, mais aussi visite des châteaux de Courtanvaux et de Montmirail. Des vélos électriques sont à disposition pour explorer la campagne verdoyante du Perche.

Un séjour gourmand à la clé

Pour se faire plaisir lors du séjour, il est possible de déguster une raclette à la bougie avec la tomme du voisin, de profiter de l’apéro de la ferme ou encore de cuisiner un bon petit repas avec les œufs frais de la ferme et le livre de recette dédié. Les plus curieux iront visiter les lieux avec Cédric pour tout savoir des jolies poules bios !

Les extras :

Raclette à la bougie avec la tomme du voisin 30€ pour 2 personnes

De la tomme du voisin à faire fondre dans une petite raclette à la bougie, charcuterie et pommes de terre locales.

Apéro de la Ferme 25€ pour 2 personnes

Un pot de rillettes de porc du coin, cornichons, un saucisson, quelques tranches de fromage et du pain douceur + une bouteille de cidre.

Infos pratiques :