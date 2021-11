Vousfinancer, lauréat du palmarès des meilleures enseignes 2022 pour la 1ère fois

Nous sommes très fiers de faire notre entrée dans le palmarès des meilleures enseignes de courtage. Cette distinction est une belle reconnaissance de la part des consommateurs qui vient confirmer l’investissement des agences du réseau Vousfinancer, leur niveau d’expertise et la qualité de leur accompagnement leur permettant d’atteindre un niveau élevé de satisfaction et de recommandations auprès de leurs clients !

Vousfinancer, réseau de 200 agences de courtage en crédit, est lauréat pour la 1ère fois du palmarès 2022 des meilleures enseignes de France. Ce classement, réalisé par le magazine Capital via un sondage indépendant, place Vousfinancer dans le palmarès des meilleures enseignes de courtage en crédit de France !

Chaque année, depuis 6 ans, le magazine économique Capital établit le palmarès des meilleures enseignes en interrogeant, via un institut indépendant, près de 20 000 consommateurs sur 2 000 marques.

Les répondants notent ainsi les enseignes qu’ils ont fréquentées au cours des 3 dernières années selon trois critères :

l’attention portée à la clientèle (qualité de l’accueil, rapidité de prise de contact…)

le niveau d’expertise des enseignes (compétence du personnel, qualité de l’information fournie…)

leur volonté de recommander l’enseigne à leur entourage.

Une jolie note de 7,41/10

Vousfinancer intègre ainsi le palmarès des meilleures enseignes dans la catégorie « Courtiers en crédit immobilier » avec la note de 7,41/10 !

« Nous sommes très fiers de faire notre entrée dans le palmarès des meilleures enseignes de courtage. Cette distinction est une belle reconnaissance de la part des consommateurs qui vient confirmer l’investissement des agences du réseau Vousfinancer, leur niveau d’expertise et la qualité de leur accompagnement leur permettant d’atteindre un niveau élevé de satisfaction et de recommandations auprès de leurs clients ! », explique Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer depuis 18 mois.

La satisfaction client : au cœur la mission du courtier immobilier

Cette distinction de meilleure enseigne de courtage en crédit est totalement dans la lignée du projet stratégique sur lequel travaille l’équipe de direction de Vousfinancer depuis plus d’un an maintenant, avec l’objectif de faire de Vousfinancer un courtier connu et reconnu pour son expertise et son service client.

« Cette reconnaissance des consommateurs va nous pousser à poursuivre nos efforts collectifs au sein du réseau Vousfinancer pour accroitre encore notre niveau de conseil, notre accompagnement et apporter toujours plus de qualité de service à nos clients pour conserver ce titre de meilleure enseigne de courtage en France et ainsi contribuer à renforcer l’image des courtiers comme tiers de confiance lors d’une étape de vie aussi importante que l’est un achat immobilier » conclut Julie Bachet.