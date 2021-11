Ladislas Manset (Pono Financial Solutions) : Connaissez-vous la fiducie ?

Mon Podcast Immo reçoit Ladislas Manset, Fondateur de la fintech Pono

La fiducie, c’est une méthode intéressante et méconnue qui permet de garantir en prêt en passant par un tiers de confiance. Ladislas Manset, qui a créé Pono Financial Solutions, une fintech pour offrir les outils adaptés aux organismes de prêt, nous dévoile son fonctionnement et ses avantages au micro de Fred Haffner.