iad parmi les 1000 champions européens de la croissance selon le Financial Times et Statista

Le groupe iad, un des pionniers des réseaux de mandataires immobiliers en France, intègre le FT 1000 en se hissant à la 898e place. Le FT 1000 est un classement réalisé par le Financial Times, le quotidien économique de référence en Europe et Statista, l’un des principaux fournisseurs de données sur les marchés et les consommateurs.

Le Financial Times a récemment publié la 4ème édition de son FT 1000 en partenariat avec Statista, le plus grand portail mondial de statistiques et de données de marché. Le classement liste les 1000 entreprises européennes à la plus forte croissance du chiffre d’affaires entre 2015 et 2018.

iad est l’unique réseau de mandataires français figurant dans ce classement

Après avoir décroché la 5ème place dans la catégorie « Chiffre d’Affaires » du classement « Les Champions de la Croissance » publié par Les Echos plus tôt cette année et la 44ème place dans le classement des acteurs de la Tech française publié par FrenchWeb en 2019, c’est le classement du Financial Times qui vient démontrer la réussite du modèle iad fondé sur l’immobilier, le digital et le marketing de réseau.

Roland Tripard, président du groupe iad commente : « Nous sommes fiers d’être le seul réseau de mandataires immobiliers français à intégrer le classement du Financial Times. Cette reconnaissance par un pilier mondial de la presse économique et financière démontre le succès de notre modèle basé sur l’entrepreneuriat. Je remercie tous les membres d’iad pour leur travail et leur esprit qui représentent la clé de notre succès.»

Méthodologie du classement

Avoir généré au minimum 100 000 euros de chiffre d’affaires en 2015

Avoir généré au minimum 1,5 million d’euros de chiffre d’affaires en 2018

Être indépendante (ne pas être une filiale ou une succursale)

Avoir son siège en France

Avoir bénéficié d’une croissance principalement organique (plutôt que par acquisition)

Les entreprises cotées dont le cours a chuté de plus de 50% depuis 2018 sont exclues