Immobilier neuf : Réserver un logement en ligne devient possible sur Bien’Ici

Bien’Ici lance pour la première fois en France un service d’achat en ligne pour les logements neufs en partenariat avec Oswald ORB.

Réserver son logement en ligne… comme sa Tesla

À l’heure où l’on peut tout acheter en ligne, sa voiture chez Tesla, et bientôt même un billet pour la lune avec Space X, il devient aussi possible désormais de réserver son logement neuf. Fidèle à son ADN axé sur l’innovation avec des fonctionnalités et une expérience utilisateur unique, Bien’Ici, 3e portail immobilier le plus consulté par les Français, se démarque avec un nouveau service inédit : la réservation de son futur logement neuf en ligne.

Comment ça marche

Ce nouveau parcours d’achat démarre par une recherche de Bien’Ici. Une fois le bien idéal choisi, vous pouvez vous immerger dans son nouvel environnement, explorer les alentours, calculer le temps de trajet maison-travail… Vous avez un coup de cœur ? L’option cliquable vous dirige vers le site de vente en ligne histoire de ne pas passer à côté de votre futur projet. Et de ne pas voir l’affaire vous passer sous le nez.

Les français prêts pour l’achat en ligne

Selon une étude Opsio commandée par Bien’Ici, 92% des français achètent en ligne, 24% ont déjà fait un achat de plus de 1 000€ et 40% d’entre-eux ont déjà augmenté, depuis la crise sanitaire, leurs dépenses en ligne.

« Le parcours d’achat pour un bien neuf peut décourager certains : visites de bulles de vente pas toujours attrayantes, difficulté à se projeter, marché ultra tendu. Bien’ici permet aux promoteurs de commercialiser leurs programmes 100% en ligne et créer des contenus 3D immersifs qui permettent à l’utilisateur de se projeter : modélisation 3D, perspective et visite virtuelle, puis de réserver leurs biens. Jusqu’à maintenant, la dernière étape était le formulaire de contact, grâce à cette innovation, nous apportons le confort de la vente en ligne comme c’est le cas sur d’autres marchés », explique David Benbassat, directeur général de Bien’ici.

Pour accéder à la réservation en ligne, c’est ici !

