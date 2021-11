Immobilier Los Angeles : Joe Jonas & Sophie Turner vendent leur propriété d’Encino

Joe Jonas et Sophie Turner ont vendu leur propriété de Californie 15,2 millions de dollars selon Top Ten Real Estate Deals.

Le couple star a vendu sa propriété de Californie

Le chanteur du groupe de rock Jonas Brothers et son épouse Sophie Turner, l’actrice de la série Game of Thrones viennent de revendre leur demeure située dans l’enclave « Royal Oaks d’Encino », paradis des people à Los Angeles. Leur propriété disposant de 9 chambres et 11 salle de bains était sur le marché à 16,75 millions en juin dernier. Elle vient de trouver preneur à 15,2 millions de dollars.

Jae Omar, le décorateur des people

Le couple qui avait déboursé 14,1 millions de dollars en 2019 pour cette villa et en avait confié la décoration à l’architecte d’intérieur Jae Omar. Le designer des people s’est appliqué à en faire l’une des propriétés contemporaines les plus remarquables de Californie. Piscine avec spa, détails intérieurs en bois vieilli, cave à vin personnalisée, paysage luxuriant avec un chêne ancien au centre de la propriété, gazon vert émeraude digne d’un terrain de golf, illuminé par un projecteur pour les soirées cinéma.

Jose Jonas et Sophie Turner quittent Hollywood pour la Floride

Après avoir vendu sa propriété californienne, le couple star a fait l’acquisition d’une maison pieds dans l’eau dans le quartier de Bay Point à Miami pour 11 millions de dollars. À l’instar des Jonas Turner, nombre de personnalités tels Tom Brady et Gisèle Bundchen, Cindy Crawford et Rande Gerber, ou encore Ivanka Trump et Jared Kushner ont quitté dernièrement Hollywood pour la Floride.

Carnet de visite de la propriété vendue par Jonas Turner à Los Angeles