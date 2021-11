BARNES Interiors : Le nouveau service de travaux d’architecture et de rénovation du réseau

Ce sujet fait partie du quotidien de nos équipes. Or, moins d’un tiers des chantiers lancés par des particuliers au sein de leur résidence se déroulent sans accroc. Soit parce que le budget initial ou les délais ne sont pas respectés, soit parce que le chantier a rencontré des problèmes techniques. Dans le cadre de l’offre globale proposée à ses clients par BARNES, il nous a semblé naturel de proposer un service de qualité et sécurisé alliant architecture et rénovation.

Réseau dédié à l’immobilier de prestige, BARNES s’associe à hemea, studio d’architecture et de rénovation, pour proposer à ses clients un service qui leur permet d’obtenir des travaux de qualité.

Les travaux de rénovation s’inscrivent dans le prolongement naturel d’une acquisition immobilière. « Ce sujet fait partie du quotidien de nos équipes. Or, moins d’un tiers des chantiers lancés par des particuliers au sein de leur résidence se déroulent sans accroc. Soit parce que le budget initial ou les délais ne sont pas respectés, soit parce que le chantier a rencontré des problèmes techniques. Dans le cadre de l’offre globale proposée à ses clients par la Maison BARNES, il nous a semblé naturel de proposer un service de qualité et sécurisé alliant architecture et rénovation. C’est pour cela que nous avons créé BARNES Interiors », explique Richard Tzipine, directeur général de BARNES.

Ce nouveau département offre une vaste palette de prestations : architecture d’intérieur, travaux de rénovation, aménagement de tous types d’espace et, enfin, décoration ainsi que prescription de mobilier.

Une joint-venture avec la start up hemea, acteur connu de l’architecture et de la rénovation

Pour lancer BARNES Interiors, BARNES s’est associée, via une opération de joint-venture, à la start up hemea qui a, depuis sa création en 2015, accompagné de A à Z déjà plus de 2500 projets d’architecture et de rénovation. « La volonté d’excellence qui anime BARNES nous obligeait à être très rigoureux dans le choix de notre partenaire. Le succès de hemea repose sur des critères de qualité, de rigueur et de respect du cahier des charges parfaitement compatibles avec nos standards », souligne Richard Tzipine.

« Notre mission est d’accompagner les clients de BARNES, qu’ils soient acheteurs ou vendeurs, pour les aider à mener à bien leur projet en leur garantissant sa bonne exécution et en respectant les délais et le devis prévus. Nous avons sélectionné les architectes et architectes d’intérieur les plus à-même de superviser des chantiers menés pour le compte d’une clientèle exigeante, quel que soit le budget concerné. Les clients n’auront qu’un seul interlocuteur, de la phase de conception jusqu’à la réception », ajoute Yann Depoys, directeur général de hemea.

Un service transparent au meilleur prix

La prestation de BARNES Interiors est incluse dans le devis dont le chiffrage est détaillé et public. « Tout ce qui a été réclamé par le client figure dans le devis. Cela évite les surprises au fur et à mesure de l’avancée du chantier, explique Richard Tzipine. Quel que soit le budget du client, BARNES Interiors ne sera pas synonyme de « coûteux » mais de « qualité et de sérieux. » »

Une première antenne opère à Paris cette semaine, d’autres devraient suivre, dès 2022, sur l’ensemble du territoire et à Madrid.