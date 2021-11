Location Paris : Les étrangers sont de retour et en quête de luxueux « pied-à-terre »

On remarque que les locataires italiens, marocains et allemands représentent désormais une part moins importante de la clientèle étrangère. Alors que les Italiens représentaient 10 % en 2020, ils ne sont désormais plus que 5 % .

La clientèle internationale fortunée a fait son retour dans la capitale. Ses critères de recherche ? Avec un budget élevé, elle lorgne sur les grandes surfaces à louer. Le point avec Book A Flat.

Entre juillet et octobre 2021, la part de la clientèle étrangère chez Book A Flat, spécialiste de l’immobilier locatif haut de gamme parisien, a atteint 55 %, contre 44 % sur la même période en 2020.

Conséquence de la réouverture progressive, cet été, des frontières nord-américaines (étasuniennes puis canadiennes) et du Brexit (Paris est désormais préférée à Londres), ce sont les Nord-américains qui sont les plus représentés avec 21 % (+ 7 points par rapport à 2020). Ils sont suivis des Chinois, avec 10 % (+6 points) et des Russes, avec 5 % (+1 point). On note également, dans une moindre mesure, le retour des Britanniques et des Suisses. Ils représentent respectivement 4 et 3 % de la clientèle étrangère en hausse de 2 points par rapport à 2020.

En revanche, certaines nationalités se sont faites plus discrètes. « On remarque que les locataires italiens, marocains et allemands représentent désormais une part moins importante de la clientèle étrangère. Alors que les Italiens représentaient 10 % en 2020, ils ne sont désormais plus que 5 % », constate Stanislas Coûteaux, fondateur de Book A Flat.

Une appétence pour les arrondissements bourgeois

Traditionnellement, la clientèle étrangère plébiscite les 16e (15 % de la part des locations d’étrangers), 15e (12%), 4e (9%) 6e et 8e arrondissements (8 %). Composée à 30 % de salariés, de professions libérales et d‘entrepreneurs de la « tech », elle apprécie les grands appartements et dispose du budget nécessaire pour se les offrir.

Ainsi, Book a Flat a loué, en août dernier, un appartement meublé de 233 m² boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement à un couple d’Américains pour 12 200 €/mois et un autre de 202 m² avenue de l’observatoire dans le 6e arrondissement moyennant 12 000 € de loyer, à un membre de la famille royale d’Arabie Saoudite.

Des étudiants étrangers aisés

La reprise des cours en présentiel dans les grandes universités a provoqué le retour des étudiants étrangers. Ils représentent aujourd’hui presque 70 % des locataires étrangers. Leur nombre a augmenté de 12 % entre les périodes de juillet à octobre 2020 et de juillet à octobre 2021.

« Cette forte hausse est la réponse directe de la réouverture des frontières et des écoles internationales en présentiel. Parmi notre clientèle étrangère, 69 % sont des étudiants, contre seulement 35 % d’étudiants parmi la clientèle française », témoigne Stanislas Coûteaux.

Plus fortunés et amateurs de grandes surfaces, les étudiants étrangers déboursent en moyenne 1 637 € par mois pour une location meublée contre 1257 € pour les étudiants français. Sans surprise, ils plébiscitent les arrondissements centraux (le Marais, notamment) et Ouest. « La présence d’écoles culinaires comme le Cordon Bleu ou Alain Ducasse explique la forte présence d’étudiants étrangers dans ces secteurs », note Stanislas Coûteaux.