Mehdi Dziri (Ubiq) : L’observatoire des bureaux flexibles 2021

Mon Podcast Immo reçoit Mehdi Dziri, directeur général d’Ubiq.

Ubiq, la plateforme de réservation et location de bureaux flexibles (coworking, bureau opéré, etc.), vient tout juste de publier son observatoire Ubiqdata 2021, riche d’enseignements sur les évolutions des lieux de travail et leurs développements à venir. Fred Haffner a interrogé Mehdi Dziri, le directeur général d’Ubiq (ex-bureaux à partager)