Pros de l’Immo : Previsite fait évoluer son application Virtual Visit

Previsite fait évoluer son application de visites virtuelles : Virtual Visit. Grâce à elle, les agents immobiliers réalisent leurs propres visites virtuelles simplement et rapidement.

Depuis plus d’un an, la crise sanitaire a démocratisé l’utilisation de la visite à distance. Côté internautes, la consultation d’annonces immobilières a fortement progressé et la consommation de visites virtuelles a littéralement explosé pendant cette période.

Les professionnels ont aujourd’hui plus que jamais besoin de supports digitaux afin de faire visiter leurs biens à distance. Ils se tournent donc vers la visite virtuelle afin d’offrir plus de visibilité à leurs annonces et vendre plus rapidement. Ce média est donc aujourd’hui un service plébiscité par les agents immobiliers.

Les professionnels sont guidés pas à pas pour créer, gérer et partager leurs visites 360°.

Previsite ayant à cœur de proposer les meilleures solutions à ses clients, une nouvelle version de l’application est désormais disponible.

L’interface a été repensée pour offrir une meilleure expérience d’utilisation pour les internautes.Une refonte du back office a également été effectuée pour rendre son utilisation plus fluide. De nouvelles fonctionnalités per- mettent aux agences immobilières de personnaliser leurs visites virtuelles et d’accéder à des fonctions inédites telles que le floutage, le bon de visite en ligne et biens d’autres encore…

Autre nouveauté Virtual Visit : l’application permet de réaliser des visites virtuelles avec un rendu HDR depuis un smartphone, grâce au Kit Smartphone 360°.

Composé d’un Rotator, d’une lentille mobile et d’un trépied, ce nouvel équipement a été conçu pour accompagner quotidiennement les agents immobiliers dans leur métier et rendre encore plus simple la création de visites virtuelles sans avoir à investir dans une caméra 360°.

Eviter les visites inutiles avec Live Visite

Grâce à la fonction Live Visit, les agents immobiliers ont aussi la possibilité de plonger leurs clients au cœur des visites virtuelles, à distance, grâce à une visioconférence. Les visites inutiles sont ainsi évitées puisque les clients réalisent une pré-sélection sur les biens présentés virtuellement !

Enfin, pour répondre au mieux à la demande de ses clients, Previsite a mis en place l’offre Virtual Visit Premium ! Cette option offre la possibilité de créer automatiquement des sites internet dédiés à un seul mandat intégrant la vidéo du bien mais également photos, caractéristiques et quartier.

Ces sites mandat permettent de mettre en valeur les biens coups de cœur, les exclusivités… De quoi apporter une vraie valeur ajoutée à l’agent immobilier et proposer aux clients vendeurs et acquéreurs une offre différenciante.

A noter : Pour l’occasion, Previsite met en place une offre de lancement : le Kit Smartphone 360° est offert aux 100 premiers clients !