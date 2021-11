Foncia prouve en images qu’il sait répondre aux nouvelles attentes de ses clients

Après dix ans d’absence, Foncia est de retour en publicité. Une nouvelle campagne, lancée sur TF1 illustre trois bénéfices clients liés à la transformation opérée par la marque depuis 2018, à travers trois films.

Une transformation digitale pour une meilleure expérience client

Foncia a choisi d’orienter sa nouvelle campagne de publicité vers le client, conformément à la stratégie initiée par Philippe Salle depuis son arrivée à la présidence du Groupe. Ce retour en publicité s’appuie sur la transformation digitale de Foncia qui, depuis 2018, s’est construite à partir du client et pour le client, en faisant évoluer les métiers de la gestion de copropriété et de la gestion locative vers plus d’interactions et de proximité avec les clients, plus de transparence et de réactivité.

Pas d’effet d’annonce mais l’annonce des faits

« Cette campagne, conçue par l’agence Gyro du groupe Dentsu, ne devait pas s’appuyer sur des effets d’annonces, mais bien sur l’annonce des faits », précise Frédéric Fougerat, directeur de la communication du groupe Foncia,

Avec déjà 100 000 premiers clients Foncia qui bénéficient de cette transformation digitale (application MyFoncia et nouveau site clients MyFoncia), la marque a décidé de reprendre la parole en publicité pour valoriser sa transformation et la qualité de ses services, alors que l’ensemble de ses clients vont progressivement en bénéficier d’ici la fin 2022.

Ok Foncia

Pour répondre à l’évolution des attentes des consommateurs, les trois films publicitaires réalisés par Gyro sont trois preuves de la capacité de Foncia à répondre aux nouvelles attentes de ses clients. En partageant trois scènes du quotidien, ils montrent comment Foncia apporte des réponses simples, concrètes et efficaces aux préoccupations quotidiennes, voire immédiates, des copropriétaires et copropriétaires bailleurs.

« « Ok Foncia ! » est une posture servicielle totalement orientée vers l’utilisateur, permettant d’interpeler la marque, avec humour, en lui disant « Je vis telle ou telle situation, que fais-tu, concrètement, pour moi ? » C’est le service utile dont ont besoin les clients, parce qu’être copropriétaire ou propriétaire-bailleur n’est pas un métier ! », poursuit Nathaël Duboc, Directeur général de l’agence gyro.

Philippe Salle, Président du groupe Foncia, ajoute : « Lorsque je suis arrivé à la tête de Foncia, il m’est apparu indispensable d’accélérer la transformation digitale du Groupe. Nos métiers sont des métiers de proximité, au plus proche des problématiques quotidiennes, dans lesquels le digital se doit d’être au service du client pour garantir toujours plus de réactivité et de transparence. Avec ce retour en publicité, nous souhaitons montrer les bénéfices pour chacun et chacune de cette transformation. Ces trois films ont pour vocation d’illustrer les nouveaux rapports des copropriétaires à leurs syndics ou gestionnaire de biens, dans un quotidien désormais en partie dématérialisé. Nous sommes fiers de dire que d’ici la fin 2022, ce sont l’ensemble des clients Foncia qui pourront bénéficier de la transformation du Groupe, pensée avant tout à partir d’eux et pour eux ».

Ce retour en publicité se poursuivra tout au long de l’année 2022, en TV, online et affichage.