Du 6 au 31 décembre, gagnez des bons d’achat de 50€ chez Deliveroo dans les cartons de déménagement Demeco

Depuis plus de 65 ans, Demeco fait bouger le monde du déménagement avec une priorité, la satisfaction client. Le déménagement est trop souvent une source de stress et nous souhaitons de plus en plus collaborer avec des marques, comme Deliveroo, qui répondent à des moments de vie de nos clients. Notre partenariat avec Deliveroo s’inscrit donc totalement dans la volonté de Demeco : redonner le plaisir de déménager à nos clients. C’est d’ailleurs notre promesse, Demeco veut changer le déménagement.

Pour espérer bénéficier d’un bon d’achat de 50€, il faudra compter sur la chance puisque ils seront répartis dans 50 cartons Deliveroo, eux-mêmes placés dans des camions de déménagement Demeco aux 4 coins de la France. Alors, qui obtiendra le ticket carton d’or ?

Nombreux sont ceux qui déménagent avant le 1er janvier pour célébrer les fêtes de fin d’année dans leur nouveau logement et profiter d’une nouvelle année fiscale. Entre la gestion de l’organisation, la mise en cartons de ses affaires et le trajet entre ancien et nouveau logement… Déménager demande souvent un effort non négligeable. Mais une fois arrivé à bon port, on n’a pas toujours les moyens de cuisiner ! Entre les casseroles, les couverts et la vaisselle qu’il est difficile de réunir parmi tous les cartons ou même lorsque le gaz n’a pas encore été raccordé. Difficile donc de reprendre des forces. Pour remédier à cela, Deliveroo s’est associé à Demeco, société française de déménageurs, pour offrir aux clients les plus chanceux leurs premiers repas dont ils se souviendront longtemps.

Rare sont ceux qui veulent cuisiner après un déménagement

Lors d’un déménagement, rares sont les courageux qui s’affairent à la cuisine, préférant de loin faire livrer leur repas comme nous le confirment trois utilisateurs Deliveroo :

“Cette année, j’ai fait appel à un déménageur professionnel. Une fois la journée terminée, deux amis m’ont retrouvé pour que je leur fasse découvrir mon nouveau chez moi. N’ayant pas vidé tous mes cartons, j’en ai profité pour commander des plats à partager sur Deliveroo”, explique Camille, 26 ans.

« Après une journée dans les cartons, c’est toujours un plaisir de pouvoir manger un plat qu’on aime sans avoir à le préparer, c’est un peu la récompense ! Avec la livraison, j’ai pu découvrir une pépite dans mon nouveau quartier dès le premier jour”, poursuit Léa, 35 ans.

“Je me suis déjà retrouvée sans vaisselle après un déménagement… ensevelie dans les cartons…C’était donc impossible de me cuisiner quoique ce soit. Du coup, je me m’étais fait livrer mon plat préféré”, continue Thomas, 27 ans.

A Lille, Toulouse, Marseille, Lyon, Grenoble

L'opération qui se déroulera du 6 décembre au 31 décembre prendra place dans les villes de Lille, Toulouse, Marseille, Lyon, Grenoble.

