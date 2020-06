Des cartons de déménagement réutilisables ludiques avec Des Bras en Plus et Topla

La société de déménagement Des Bras En Plus s’est associée à la maison d’édition Topla pour créer les premiers cartons engagés pour l’égalité 100% réutilisables. Une fois vidés et découpés, ils se transforment en outils d’apprentissage pratiques et innovants pour les enfants !

A l’école primaire, 77 % des enfants estiment que pilote est un métier d’homme et, dès 6 ans, les filles se pensent moins intelligentes que les garçons. Aujourd’hui, on parle beaucoup du mouvement #MeToo et de l’égalité salariale en entreprise, mais c’est bien avant qu’il faut agir, en abordant le sujet en famille ou en classe.

Depuis 2014, Topla développe des jeux engagés

Sensibiliser le jeune public à l’égalité, comprendre les stéréotypes de genre pour mieux les combattre et changer les mentalités, sont les objectifs de la start-up Topla, grâce aux jeux inspirants qu’elle développe depuis 5 ans. Ces jeux ambitionnent de changer le monde, ni plus ni moins, pour permettre aux enfants de grandir l’esprit libre, sans idées préconçues et ainsi rêver plus grand !

Qui dit déménagement, dit cartons qui s’entassent, qui prennent la poussière …

Face à cet enjeu de société, Des Bras en Plus a eu la bonne idée de proposer comme support de visibilité ses cartons de déménagement. Avec pour slogan « #Cartonsengagés », Topla et Des Bras en Plus prônent l’égalité des sexes en mettant en avant la féminisation des métiers. Président, présidente, déménageuse, déménageur, fille et garçon, n’y a pas de raison : des jeux qui parlent d’égalité pour que tous et toutes rêvent de leur futur métier. Les cartons engagés DBEPxTopla sont disponibles en 3 dimensions, avec sur chacun d’entre eux, de véritables jeux éducatifs Topla à découper, pour apprendre et comprendre ce qu’est l’égalité dès le plus jeune âge.

Les cartons fabriqués en France, à Oyonnax dans l’Ain, sont à commander sur les sites de Topla ou Des Bras en Plus

« Grâce à ces cartons, les enfants sont occupés et s’amusent en apprenant pendant vos déménagements ! », explique Marie, Directrice artistique Topla. Et Faris, fondateur de Des Bras en Plus ajoute : « Découper, apprendre, comprendre, un beau programme qui occupera intelligemment les enfants lors de vos déménagements. »

En 2 clics et grâce à ces cartons, les enfants sont occupés et s’amusent en apprenant pendant vos déménagements ! Les cartons engagés étant 100% biodégradables, s’ils venaient toutefois à ne plus servir, il suffira de les mettre dans la poubelle appropriée. Avec ces 5 jeux ludiques repensés de façon égalitaire sur la thématique des métiers, les enfants s’approprient les enjeux de demain, peuvent jouer et apprendre en s’amusant !

Carton Standart : Le Mémo de l’Egalité sur les métiers, pour 2 à 4 joueur(euses) dès 4 ans

Associer un métier autant à une femme qu’à un homme, sans à priori, avec ses paires à former, pour que fille comme garçon puisse se projeter comme danseur, danseuse, boulanger, boulangère, président, présidente…

Les dominos de l’Égalité, pour 2 à 4 joueur(euses) dès 5 ans

Une fois les dominos découpés, il faut mettre en commun un métier représenté en dessin avec sa version écrite. La·le première·er à avoir posé tous ses dominos a gagné !

Le puzzle de l’Egalité, pour un joueur(euse) et + dès 4 ans

Une fois le puzzle découpé, il faut reformer l’image originale

Carton XXL : le tapis de l’Egalité sur les métiers, pour un.e à 3 joueur(euses) dès 5 ans

Une approche égalitaire et moderne du célèbre Twister ©, il faut allier souplesse et motricité pour ne pas tomber !