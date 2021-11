Le bien vivre chez soi avec Florence Delettre (Promotelec)

Mon Podcast Immo reçoit Florence Delettre, Directrice Général de Promotelec

Florence Delettre, Directrice Générale de Promotelec est l’invitée d’Ariane Artinian en live du salon de la copropriété pour un nouvel épisode de mon podcast immo.

Mon Podcast Immo : En quoi consiste l’association Promotelec ?

Florence Delettre : Promotelec existe depuis 1962 et son axe principal est la sécurité électrique dans le logement mais aussi la communication autour du logement en général, pour bien y vivre ; autour de sa performance énergétique mais également autour du numérique, de la connectivité…

Nous communiquons sur le bien vivre chez soi avec un logement adapté à ses besoins et en sécurité électrique.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que le bureau de certification Promotelec, une filiale de l’association ?

Florence Delettre : Toutes nos activités commerciales sont regroupées dans Promotelec Services puisque l’association est un organisme à but non lucratif.

Depuis plusieurs années c’est un certificateur qui délivre des labels dans la construction neuve mais aussi en termes de rénovation des logements et on sait bien que le parc français a vraiment besoin de se mettre aux normes via la rénovation.

Depuis des années, nous accompagnons la population dans la rénovation énergétique, sujet de plus en plus encré dans les esprits notamment avec la mise en place prochaine de la réglementation environnementale 2020.

Nos labels permettent de s’ajuster à cette réglementation et d’accompagner les constructeurs, les promoteurs, les bailleurs sociaux pour qu’ils fassent les choses dans les règles de l’art.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce qu’un logement évolutif ?

Florence Delettre : Lorsque l’on construit une maison, on oublie parfois que cela peut représenter un projet de toute une vie, que l’on vieilli et qu’il faut anticiper les travaux dont on aura besoin lorsque l’on aura 70 ans.

Par exemple une douche à l’italienne pour éviter d’enjamber une baignoire. Anticiper pour vivre mieux dans sa maison sans avoir à refaire des travaux massifs d’aménagement, c’est ça un logement évolutif, et c’est ce que l’on promeut.