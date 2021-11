Pros de l’Immo : Gens de confiance vous ouvre son modèle pour séréniser les particuliers

Avec Pro de Confiance, nous amorçons une nouvelle phase de notre développement en diversifiant notre modèle et en l’élargissant aux professionnels, sans jamais nous départir de ce qui fait sa singularité. Pour les professionnels, offrir leurs services à plus d’un million de personnes constitue un véritable passeport de confiance auprès de l’ensemble des membres. C’est un gage de fiabilité et de sécurité qui a une vraie valeur pour tous ceux qui ont besoin de faire appel à des professionnels issus de secteur où la confiance est déterminante, comme les services à la personne, les gardes d’enfants ou les agents immobiliers. Les profils professionnels apportent de la transparence et de la sérénité là où règne encore malheureusement trop souvent l’opacité et la défiance.

Gens de confiance élargit aux annonces professionnels son passeport de confiance. Explications …

Gens de Confiance, le site de petites annonces accessible uniquement sur recommandation, ce qui donne à ses membres la possibilité d’acheter, de vendre et de louer en toute sécurité, lancer Pro de Confiance, le 1er service en France qui permet aux particuliers de faire appel à des professionnels ayant été cooptés par au moins 3 personnes de confiance.

Pour les particuliers, ce nouveau service offre la garantie de faire appel à des professionnels fiables et compétents, en particulier dans des secteurs où la confiance est déterminante. Côté professionnels, ce nouveau service leur ouvre accès à plus de 1,2 millions de nouveaux clients potentiels qualifiés.

Gens de confiance duplique son modèle aux agents immobiliers

Après avoir sécurisé les petites annonces entre particuliers, Gens de Confiance duplique son modèle et ses valeurs au monde professionnel, pour apporter garantie et sérénité dans des secteurs où les enjeux humains et financiers sont particulièrement élevés.

En effet, nombre de professionnels, à l’instar des agents immobiliers, des garagistes ou des serruriers, pâtissent du déficit d’image de leur métier, tandis que d’autres, comme les gardes à domicile ou les baby-sitters, doivent être particulièrement dignes de confiance compte tenu de leurs missions. Chez l’ensemble de ces acteurs professionnels comme chez leurs clients existe alors une forte demande de transparence et de confiance. C’est en partant de ce constat que Gens de Confiance a voulu ouvrir son modèle aux professionnels.

Dupliquer un modèle gagnant pour les professionnels

Désormais, les membres peuvent créer des profils professionnels et ainsi proposer leurs services à plus de 1,2 millions membres qualifiés partout en France. La start-up évolue, se réinvente, mais sa spécificité reste la même : la confiance que les membres accordent au reste de la communauté. Aussi, comme pour tous les autres inscrits, un professionnel ne peut avoir accès au site que sur recommandation et parrainage d’au moins trois membres. En cas de mauvais comportement, le membre indélicat s’expose à des sanctions et avec lui, ses garants. Les profils professionnels permettent par ailleurs aux membres de déposer un avis sur ceux avec lesquels ils ont interagi. Très complet et précis, chaque avis contient une note, un commentaire et la date de la prestation. L’ensemble des avis permet de dégager une note moyenne, bien visible sur le profil professionnel.

L’Equipe Bonheur : tiers de confiance qui permet de résoudre 95% des différends

Enfin, chaque annonce est vérifiée par l’Equipe Bonheur, le service de référence de Gens de Confiance. Contrairement aux autres sites de ventes et achats entre particuliers, les profils et annonces ne sont pas modérés par des algorithmes basés sur une intelligence artificielle, mais par des salariés qui contrôlent 100% des annonces et avis publiés. En cas de litige lors d’une transaction entre membres, l’Equipe Bonheur intervient comme tiers de confiance et permet de résoudre 95% des différends. Plus qu’une équipe de modération, l’équipe Bonheur replace l’humain au cœur du digitale et entretient une réelle proximité avec chacun des membres, l’une des grandes forces de Gens de confiance.

La confiance : une donnée déterminante

« Avec Pro de Confiance, nous amorçons une nouvelle phase de notre développement en diversifiant notre modèle et en l’élargissant aux professionnels, sans jamais nous départir de ce qui fait sa singularité. Pour les professionnels, offrir leurs services à plus d’un million de personnes constitue un véritable passeport de confiance auprès de l’ensemble des membres. C’est un gage de fiabilité et de sécurité qui a une vraie valeur pour tous ceux qui ont besoin de faire appel à des professionnels issus de secteur où la confiance est déterminante, comme les services à la personne, les gardes d’enfants ou les agents immobiliers. Les profils professionnels apportent de la transparence et de la sérénité là où règne encore malheureusement trop souvent l’opacité et la défiance », conclut Ulric Le Grand, cofondateur de Gens de Confiance.