Biens : L’ agence marseillaise qui veut faire les choses différemment, et les faire bien

Du simple coup de pouce à l’accompagnement sur-mesure, l’offre de l’agence immobilière Biens veut séduire un public le plus large possible. Explications …

Noémie Sitruk et Alexandre Rovetto, dont les parcours mêlent de nombreuses années dans l’immobilier et la création de plusieurs entreprises, ont créé il y a tout juste un an l’agence Biens à Marseille avec pour ambition de réinventer le modèle de l’agence immobilière en cassant les codes d’un marché devenu obsolète, trop cher et insatisfaisant.

A mi-chemin entre la néo-agence et les agences immobilières traditionnelles, Biens prend le contrepied des deux modèles et révolutionne le monde de l’immobilier en remettant les propriétaires vendeurs et leurs besoins au cœur des priorités. S’appuyant sur une image de marque moderne et singulière, Biens bouleverse les codes de l’immobilier classique sans tomber dans les travers du tout digital, avec un accompagnement sans commune mesure par des experts à l’écoute, une qualité de service irréprochable et un positionnement ultra compétitif.

« Tout a commencé par une prise de conscience et un constat sans appel : nous assistons depuis plusieurs années à une insatisfaction générale grandissante envers les agences traditionnelles qui n’ont pas toujours su évoluer et s’adapter aux nouvelles tendances et aux nouveaux besoins de leurs clients, explique Noémie Sitruk, cofondatrice de l’agence. En cause, un fonctionnement opaque notamment et surtout des commissions exorbitantes qui poussent les prix de marché vers le haut tout en réduisant la plus-value des propriétaires en faveur de la rémunération des agents. »

Une solution évolutive, à la carte, en libre-service

Biens s’appuie pour cela sur un concept unique et innovant: une solution évolutive, à la carte, en libre-service, qui donne toute la latitude aux propriétaires de gérer leur vente comme ils le souhaitent. D’un simple outil de diffusion à l’accompagnement complet pour une vente réussie dans les règles de l’art, l’offre de Biens se décline en 3 packs et propose les tarifs les plus compétitifs du marché, toujours adaptés au niveau d’implication de chaque client:

L’offre simple (frais fixes de 299 euros) permet au vendeur de tout faire par lui-même avec un accompagnement limité afin de ne pas risquer de brader son bien ;

L’offre avancée (frais fixes de 599 euros) l’accompagne pour vendre comme un professionnel et augmenter sa plus-value ;

L’offre premium (4% du montant de la vente) laisse Biens prendre en charge tout le processus pour un résultat de vente optimal.

A chacun son choix …

L’offre sur-mesure de Biens séduit de plus en plus de clients soulagés de pouvoir récupérer leur liberté de choix. En 2021, Biens a ainsi dépassé les frontières de Marseille avec des ventes à Paris et Amiens entre autres. L’équipe s’est également agrandie d’une personne afin de répondre aux demandes de plus en plus nombreuses sur Marseille et ses environs.

Alexandre Rovetto, cofondateur de l’agence Biens, ancien employé de Google et fondateur de plusieurs start-ups, tient à préciser au sujet du concept et du positionnement de Bien : « Chez Biens, nous mettons l’accent sur la qualité du service que nous proposons à nos clients, quelle que soit la valeur de leur bien. Notre objectif: remettre les propriétaires vendeurs au centre de la vente en leur redonnant le contrôle et en leur proposant un accompagnement personnalisé unique, transparent et juste, de l’estimation à la vente finale. »