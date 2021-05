La néo-agence immobilière Hosman baisse ses honoraires de 5% pour les biens éco-responsables

La consommation énergétique d’un bien immobilier n’est plus un simple détail pour les potentiels acquéreurs. La néo-agence Hosman, lance la première offre green dédiée à la vente de biens éco-responsables

Les Français veulent une maison plus verte, plus de 80% des acquéreurs font attention au DPE

L’éco-responsabilité est devenue un choix de premier plan dans la sélection d’un bien immobilier. Près de 9 acheteurs sur 10 veulent un logement écologique et économique. Aujourd’hui, ils prennent également en considération la consommation énergétique avant l’achat d’un bien.

Selon le sondage réalisé par la néo-agence immobilière Hosman sur l’écologie, près de 60% des acheteurs en France affirment que l’écologie est un élément qui rentre en compte dans leur projet immobilier. 68% des répondants qui consultent le DPE avant l’achat affirment que ce dernier a un impact sur leur projet immobilier s’il est mauvais. Ils seraient même prêts à payer plus cher un bien plus respectueux de l’environnement.

Le logement de demain se doit d’être écologique et économique. En effet, pour 61% des sondés, une bonne isolation générale et des fenêtres ou un chauffage qui consomme peu peuvent peser sur leur projet d’achat. 40% d’entre eux peuvent être influencés par une chaudière qui consomme peu, 18% par des matériaux éco-responsables, 32% par une copropriété éco-responsable (compost, tri…) contre seulement 3% qui ne sont influencés par aucun élément.

Hosman encourage et récompense l’immobilier vert

Alors que la France compte 4,8 millions de « passoires thermiques” dans son parc immobilier et que la majorité des biens possèdent un DPE de classe D ou E, la néo-agence immobilière Hosman a décidé d’encourager la consommation de biens immobiliers éco-responsables en lançant sa nouvelle offre Hosman Green.

Cette offre s’adresse aux biens dont le DPE est classé entre A et B (basé sur les indicateurs de la consommation énergétique et émission de gaz à effet de serre) et ceux qui sont inscrits au label BBC.

Hosman donne le pouvoir à chacun de rendre son projet immobilier plus écologiquement responsable en réduisant son tarif fixe de 5% et en mettant en avant les biens basse consommation d’énergie. Une offre qui fait échos à la volonté du gouvernement de s’impliquer dans l’écologie avec son projet de loi Climat et résilience où la location de “passoires énergétiques » sera interdite.

Enfin, pour aider les propriétaires à faire encore plus d’économie d’énergie, la néo-agence offre pour chaque vente, au vendeur et à l’acheteur, un assistant connecté qui permet de connaître la consommation précise en instantané pour un économie de 25% de son électricité.