Stéphane Giacomoni (Multimat Comptage) : Un compteur recyclable pour une consommation plus intelligente

Mon Podcast Immo reçoit Stéphane Giacomoni, directeur commercial de Multimat Comptage

Stéphane Giacomoni, directeur commercial de Multimat Comptage une entreprise qui mesure la consommation d’eau pour l’optimiser. Il est au micro Mon Podcast Immo d’Ariane Artinian lors du salon de la copropriété pour un nouvel épisode de Mon podcast immo en live.

Mon Podcast Immo : Qu’est-ce que Multimat Comptage ?

Stéphane Giacomoni : Chez Multimat Comptage, nous comptons de l’eau et du chauffage. Nous travaillons pour les copropriétés, notre système s’adapte à l’habitat collectif principalement privé.

Mon Podcast Immo : Ce sont des compteurs individuels, collectifs ?

Stéphane Giacomoni : Ce sont des compteurs individuels, notre champ d’action se trouve juste après les fabricants d’eau qui la distribue sur les immeubles. Nous intervenons à l’intérieur de ces immeubles pour aider les syndics à répartir correctement leurs charges et à donner aux copropriétaires leur bonne consommation d’eau.

Mon Podcast Immo : Vous fabriquez vos compteurs en matériaux recyclables ?

Stéphane Giacomoni : Nos nouveaux compteurs viennent de Copenhague, ils ont la particularité d’être fabriqués en matériaux composites contrairement aux autres compteurs, souvent fabriqués dans des matières comme le laiton. Cette innovation technologique est recyclable avec des propriétés intéressantes sur la partie des détections de fuites.

Mon Podcast Immo : L’autre actualité est la télé-relève. Vous travaillez aussi pour que les copropriétaires puissent relever eux-mêmes leur compteur ?

Stéphane Giacomoni : En effet, nous donnons aux copropriétaires un maximum d’informations pour qu’ils puissent agir sur leur consommation d’eau. Grace à une appli ou un extranet, les copropriétaires vont pouvoir accéder à certaines informations et recevoir des alertes indiquant s’il y a une anomalie sur la consommation d’eau.

Mon Podcast Immo : Combien ça coûte un compteur d’eau, un compteur de chauffage ?

Stéphane Giacomoni : Le but de Multimat est que le compteur d’eau coûte le moins possible au copropriétaire puisqu’il est là pour lui faire payer uniquement ce qu’il consomme, voire lui faire faire des économies. Nous installation cet appareil ce qui enlève un coût pour le copropriétaire, ce qui va lui coûter est l’abonnement au service. L’abonnement est d’environ 20€ par an pour un compteur unique ce qui représente environ 5 à 6 m3 d’eau consommée par an. L’abonnement comprend la location de l’appareil, l’entretien, la relève et l’accès à la totalité des services Multimat Comptage.

Mon Podcast Immo : La promesse derrière est d’avoir une consommation d’eau plus intelligente ?

Stéphane Giacomoni : Exactement. Le but est de limiter sa consommation d’eau pour qu’elle soit plus juste. On fait tous des éco-gestes comme mettre des doubles chasses, demander aux enfants de couper l’eau lorsqu’ils se lavent les dents… ce qui est véritablement bien pour notre consommation.