L’expert en assurance Stéphane Debard rejoint Zelok

Je suis ravi de rejoindre l’aventure Zelok et de contribuer au développement de notre assurance loyers impayés. Cette offre vient compléter notre plateforme multiservices pour permettre aux professionnels de l’immobilier à la fois de digitaliser le parcours locataire et de sécuriser leurs bailleurs avec la Garantie Totale Zelok.

Stéphane Debard s’associe à Fabrice Houlé fondateur de Zelok pour piloter l’assurance loyer impayés Garantie Totale.

Zelok propose une assurance loyers impayés Garantie Totale révolutionnaire qui assure aux propriétaires bailleurs le paiement de 100% de leurs loyers et charges à date fixe chaque mois quoi qu’il arrive. Pour piloter ce service innovant, Stéphane Debard, un expert en assurance s’est associé au CEO Fabrice Houlé.

Qui est Stéphane Debard ?

Stéphane Debard, 49 ans, est titulaire d’un DESS Banques Assurances et d’un diplôme d’actuaire obtenu au Centre d’Etudes Actuarielles de Paris. Il a évolué durant la majeure partie de sa carrière au sein de la Société Générale Insurance (SOGECAP). Il y occupe plusieurs fonctions en France, notamment au poste de responsable département gestion épargne et responsable organisation et maîtrise d’ouvrage. Il entame en 2008 un parcours international : fondateur puis CEO de la filiale assurance vie en Serbie jusqu’en 2010. Stéphane Debard poursuit son parcours en créant les succursales italiennes qu’il intégrera en tant que mandataire général. Il devient ensuite directeur général en Egypte, mandataire général des succursales en Allemagne, directeur de région auprès du

directeur général adjoint de SOGECAP en charge des activités internationales et membre du comité de direction. En 2018, il rejoint Cbp Group en tant que directeur courtage et solutions. En 2019, il est nommé CEO de la filiale italienne de Cbp Group. Depuis le 1 er juin 2021 il a rejoint la direction de Zelok aux côtés de Fabrice Houlé en tant qu’associé.

Quelles sont ses missions chez Zelok ?

Stéphane Debard a rejoint l’équipe de Zelok pour diriger les opérations liées à l’offre d’assurance loyers impayés. Il est ainsi en charge du développement de l’offre GLI et pilote le précontentieux aux côtés d’une équipe de juristes et de chargés de recouvrement. Il prend également les commandes du service technique, pour accompagner l’évolution de la plateforme dans le cadre du pivot réalisé par Zelok avec son offre d’assurance loyers impayés Garantie Totale.