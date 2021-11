2ème édition du Prix féminin de l’Immobilier 2021 : Vite, votez

Mettre la lumière sur un parcours de femme entrepreneure inspirante, c’est l’objectif du Prix Féminin de l’Immobilier. Découvrez les finalistes de la 2ème édition et choisissez la lauréate du prix féminin de l’immobilier 2021.

Un prix du public pour mettre la lumière sur l’entrepreneuriat au féminin

Organisé dans le cadre du Palmares de l’Immobilier organisé par Bientôt Vendu, MySweetimmo, Opinion System et Vitrine Media, le Prix Féminin de l’Immobilier by MySweetimmo vise à récompenser des femmes créatrices d’entreprises et à mettre en lumière l’entreprenariat au féminin dans le monde de l’immobilier.

Ce prix est réservé aux femmes créatrices d’agences ou repreneuse d’une agence immobilière dont 50% des parts ou plus sont détenues par une ou plusieurs femmes, et dont la dirigeante est une femme. Elles ont été très nombreuses à déposer leurs dossiers. Merci à toutes !

Une fois les dossiers reçus, nous avons vérifié que les critères demandés étaient respecté. Ainsi nous avons éliminé les négociatrices immobilières, les collaboratrices d’agences immobilières ainsi que les dirigeantes non actionnaires majoritaire.

Ensuite, nous avons épluché les données chiffrées (chiffres d’affaires, nombre de ventes réalisées, nombre de point de vente, nombre de collaborateurs…) puis demandé à nos finalistes de nous adresser une courte vidéo indiquant outre leur nom et celui de leur entreprise, leurs signes distinctifs, leur parcours, le pourquoi de leur candidature au prix féminin.

Nous vous présentons ci-dessous les videos sélectionnées par la rédaction. Découvrez-les vite et faites votre choix. Le formulaire de votre en ligne sera accessible ici entre samedi 20 novembre et jusqu’au mercredi 25 novembre à 17h.

Angelique Aumord, Agence Gaudoise (06610 La Gaude)

Christelle Clauss Immobilier , Christelle Clauss Immobilier, 67380 Lingolsheim

Aurélie Bonnet, Aurélie Bonnet Immobilier (14360 Trouville)

Nathalie Casciola, Casciola Immobilier (Marly, et Arcachon)

Virginie Debroise, 7e Rive (Paris 17ème)

Aurelie Galarato, La Plaine de l’Immo (La Brède, Gironde)

Perrine Gautheron, Les Villas (Arcachon)

Isabelle Guyot, Laforêt Monts du Lyonnais (Lyon)

Justine Leclerc, Just in Home (14 400 Bayeux)

Joanna Macgovern, Geranium Immobilier (74430 Saint Jean d’Aups)

Marie-The Martel, Agence Ami (30330 Aigues Morte)

Aurelie Martinez, Aurelie Martinez (78 210 Enghien les Bains)

Dominique de Saint-Laurent, Weloge

Elodie Salles, Elodimmo (14440 Douvres la Délivrande)

Anne Sophie Thomas, Gestion Solidaire

Julie Turner Vuillemin, Park Agence (75 Paris)

Pauline Weirig, Espace Immo (76710 Montville)

Vite, votez en ligne !

Vite, participez au vote du public pour attribuer le Prix Féminin de l’Immobilier 2020, cliquez ici.