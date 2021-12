Encadrement des loyers : Quelle est l’évolution du rendement locatif à Montreuil depuis 2016?

Avec la mise en place de l’encadrement des loyers dans 9 villes de Seine-Saint-Denis depuis le 1er décembre, Yanport a analysé la ville de Montreuil (évolution et répartition du rendement locatif brut depuis 2016 par typologies de biens et durées de publications). Verdict ?

Après Lille, Lyon et Villeurbanne, Yanport s’intéresse à Montreuil… Avec la mise en place de l’encadrement des loyers depuis le 1er décembre 2021 dans 9 villes de Seine-Saint-Denis, Yanport a souhaité étudier l’évolution du rendement locatif dans cette ville depuis 2016.

Une baisse globale du rendement locatif à Montreuil entre 2016 et 2021

En étudiant l’évolution des prix, Yanport observe une baisse du rendement locatif brut entre 2016 et 2021, passant de 4,12% au T1 2016 à 3,43% au T3 2021. Au même titre que pour les analyses réalisées à Lille, Lyon et Villeurbanne, Yanport constate à Montreuil que la baisse du rendement locatif s’explique principalement par une accélération des prix de vente plus importante que celle des loyers.

En effet, Yanport relève en moyenne une augmentation de 6,2% par an des prix de vente contre +1,2% pour les loyers sur la période 2016 – 2021.

Des disparités de rendement par typologies de biens

À travers son étude, Yanport met en évidence des différences de rendement en fonction des typologies de biens. À Montreuil, des disparités sont ainsi observées en particulier entre les studios d’un côté et les T2 et plus grandes surfaces de l’autre. Ainsi, même si les studios restent les biens les plus rentables, ils subissent une baisse du rendement locatif brut plus importante que celle des autres surfaces. En effet, le rendement locatif se situe aujourd’hui autour de 4,08% pour les studios, alors qu’il était pour ce type de biens à 5,08% en 2016. Le rendement toute surface confondue se situe autour de 3,45% en 2021 quand il était de 4,12% en 2016.

Une stabilité de la durée de publication des biens

Contrairement aux autres villes analysées dans les études précédentes où le marché locatif s’est progressivement tendu à partir de 2016, Yanport observe que depuis 5 ans, la durée de publication des biens à Montreuil est stable pour tous les types de biens. Concrètement, la durée de publication moyenne est passée de 24 à 24,75 jours entre le T1 2016 et le T3 2021.