« Parlons de toits » : Vite, parlez de votre projet immobilier avec votre notaire

Avec l’opération « Parlons de toits » à destination des français les notaires se mobilisent pour accompagner votre projet immobilier.

Dans le cadre de la 2e semaine nationale de l’immobilier lancée par le Conseil Supérieur du Notariat (CSN) les notaires ont lancé l’opération : « Parlons de toits, il n’y a presque pas d’âge pour vos projets immobiliers « . Depuis le 13 décembre, ils sont mobilisés pour offrir conseils et consultations en matière de projets immobiliers aux Français. Un dispositif de communication et des grands rendez-vous autour de l’événement sont au programme de la semaine.

Consultations juridiques, expertises et conseils

Les 16 et 17 décembre, les notaires vous donnent rdv au téléphone pour répondre à toutes vos questions concernant 6 thématiques principales que voici :

Le notaire partenaire de votre parcours immobilier

Premier achat immobilier

La location

Acheter à plusieurs

La transmission d’un bien immobilier

Informations sur l’estimation d’un bien immobilier

Ce salon virtuel est ouvert à tous et permet d’obtenir de la part des Notaires toute l’expertise juridique dont vous avez besoin pour votre projet immobilier.

Une approche globale de vos projets immobiliers

Compromis de vente, plus-value, SCI, achat ou vente d’une maison, d’un appartement, les notaires sont là pour vous apporter un regard d’expert et pour vous proposer du sûr et du concret pour vos projets immobiliers quels qu’ils soient.

« L’immobilier suscite beaucoup de questions. Acheter, vendre, transmettre, louer, à quel moment, de quelle façon ? Comment sécuriser ses choix et être cohérent ? Chacun d’entre nous s’est posé ces questions. C’est toujours une étape importante dans laquelle il faut être conseillé, et le plus en amont possible. Avec PARLONS DE TOITS, les notaires se mobilisent partout en France du 13 au 17 décembre pour les accompagner dès le début de leur projet », ajoute David Ambrosiano, Président du CSN.