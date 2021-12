Élise Erbs est nommée Chief Financial Officer d’Electra

Electra annonce la nomination d’Elise Erbs , spécialiste investissement et finance pour accélérer le développement de la recharge rapide de véhicules électriques en France.

Alors que sa récente levée de fonds de 15 millions d’euros lui ouvre de nouveaux horizons, la société Electra qui propose des stations de recharge ultra-rapide et ultra-simple de véhicules électriques, structure son organisation en annonçant la nomination de nouveaux spécialistes en finance, transition écologique et communication. Parmi eux, Elise Erbs, 37 ans, spécialiste investissements et finance. L’objectif de l’entreprise est d’entourer le CEO d’Electra, Aurélien Maux, de managers d’expérience dotés d’une expertise pointue dans leur domaine pour soutenir le développement rapide de l’entreprise. C’est dans cette optique qu’Electra embauche Elise Erbs.

Diplômée de l’EDHEC Business School, Élise commence sa carrière en 2008 en tant qu’ Associate en Asset Management/Finance chez Morgan Stanley où elle gère les aspects comptables et financiers des sociétés d’investissement. Elle évolue vers un poste de Deputy Chief Financial Officer chez Mercialys avec pour mission de développer la relation avec les différents investisseurs et la supervision des questions en lien avec le budget/reporting, la RSE, le juridique ou encore le contrôle de gestion.

Élise prend par la suite le poste de Senior Manager en Transaction Services (Real Estate & Hospitality) chez PwC France avant de rejoindre le groupe BMF en tant que Head of Investment and Finance. Ce qui lui permet d’approfondir son expertise dans la structuration de plateforme, l’analyse financière, les levées de fonds/dettes et la communication financière. De novembre 2018 à octobre 2021, elle occupe le poste de COO des fonds immobiliers chez Weinberg Capital Partners.